Der Dorfteich in Großbarkau ist seit kurzem rundum mit einem Zaun gesichert. Im Vorfeld war über dessen Notwendigkeit lange gestritten worden. Mittlerweile sind viele Einwohner froh über die Sicherungsmaßnahme, denn in unmittelbarer Nähe spielen seit August die Kinder der Bauernhof-Kita.

Von Anne Gothsch