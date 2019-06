Blekendorf

Der Bolzplatz an der Alten Dorfstraße hat schon bessere Tage gesehen. Ein kleines Tor steht einsam auf der Wiese. Im Basketballkorb hat schon lange niemand einen Ball versenkt. In diesem Punkt sind sich Gegner und Befürworter einer Verpachtung einig: Als Bolzplatz oder Spielplatz wird die Fläche mangels Kindern im Ort nicht benötigt.

SPD macht eine Umfrage

Am Anfang des Streits stand eine Umfrage der SPD in Kaköhl. Sie legte einen Fragebogen ihrer kleinen örtlichen Parteizeitung bei und wollte von den Kaköhlern wissen, wie sie die Zukunft des Bolzplatzes sehen und ob sie mit einem Parkplatz leben könnten. Erst dadurch erfuhren die Bürger, dass sich etwas ändert. Grundstücksangelegenheiten sind wegen des Datenschutzes der Beteiligten in aller Regel nicht öffentlich.

"Den Platz kann man sinnvoller nutzen"

Und es gibt nun offenbar eine große Gruppe im Ort, die gegen einen Parkplatz ist. „Den Platz kann man sinnvoller nutzen“, findet Bruno Peterl. Er fürchtet einen „toten Boden“, sollten Autos darauf abgestellt werden. Es gebe viele Möglichkeiten, das Gelände attraktiv und ökologisch wertvoll herzurichten. Er wünscht sich „eine Freude für alle Bürger ohne aktive Umweltvernichtung“. Peterl ist der Meinung, dass der Interessent für den Platz an anderer Stelle auf seinem eigenen Grund und Boden Stellplätze ausweisen könne.

Ronald Schönerstein kann die Belange des Betriebes in Kaköhl nachvollziehen. Die Autos würden bisher entlang der Alten Dorfstraße halten. Und die sei sehr schmal. Er hält den Naturschutz im Ort aber für wichtiger. Er kann sich vorstellen, dass eine Bürgerinitiative der Kaköhler die Fläche ökologisch herrichtet und entsprechend pflegt.

Auch Kai Hansen gehört zu den Bürgern, die sich für den Erhalt der Flächen einsetzen. „Das dürfen keine Parkplätze werden.“

Kein Asphalt und kein Verkauf des Platzes

Es kursieren allerdings auch Fehlinformationen. Die Parkplatz-Gegner sprechen zum Teil von einem Verkauf des Bolzplatzes und einer Asphaltierung der Fläche. Das ist nicht richtig, wie Bürgermeister Andreas Köpke klar stellt. „Keiner denkt an einen Verkauf“, sagt Köpke auf Anfrage. Die Gemeindevertreter diskutieren demnächst im Bauausschuss darüber, ob die Fläche verpachtet werde. Auch an eine Asphaltierung denke niemand. Es bleibe bei einem Sandplatz, wenn denn die Gemeinde überhaupt dem Wunsch des Betriebes nachkomme.

In der jetzigen Form dient der Platz nicht mehr seinem ursprünglichen Zweck. „Ich habe dort schon lange keine Kinder spielen sehen“, sagt Köpke. Die Gemeinde verfüge in Blekendorf über zwei Sportplätze. Und falls sich die Gemeinde für eine Verpachtung entscheide, bestehe immer die Möglichkeit, den Vertrag auch wieder zu kündigen. Falls es wieder einmal deutlich mehr Kinder in Kaköhl geben sollte.

Bauausschus tagt am Dienstag

Die nächste Sitzung des Bauausschusses am Dienstag, 4. Juni, dürfte sehr gut besucht sein. Die Parkplatz-Gegner kündigten an, die Einwohnerfragestunde zu nutzen. Die Sitzung beginnt um 19.30 Uhr in der Tourist-Info am Sehlendorfer Strand. Dann will die SPD auch die Ergebnisse ihrer Umfrage präsentieren.

