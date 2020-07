Nach Feuer in Hohenfelde - Versicherung will nicht an Camper zahlen

Eine sanfte Brise. Frühstück vor dem Wohnwagen im Sonnenschein. Die Ostsee. Auf dem Campingplatz Seeblick in Hohenfelde ist die Welt in Ordnung, wäre da nicht der Großbrand vor zwei Jahren. Mindestens acht Camper warten immer noch darauf, dass eine Versicherung aus Hannover ihren Schaden begleicht.