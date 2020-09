Bei Projektideen für die Zukunft in den Dörfern macht sich jetzt die Corona-Krise bemerkbar. In der Bürgerversammlung zum Ortskernentwicklungskonzept in Großharrie brachten die Einwohner auch Vorschläge ein, bei denen es um Wissensvermittlung und Austausch geht – und das mit digitalen Mitteln.