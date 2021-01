Während in der Corona-Krise viele Unternehmen um ihre Existenz bangen, tut sich in Schönberg etwas in der Gründerszene. "Fliesana" vermarktet als neues Start-up in der Ostseegemeinde selbstklebende Vinylfliesen. Das Besondere: Sie sind wasserdicht, und jeder Heimwerker kann sie selbst anbringen.