Finstere Blicke für neue Fraktion

Schwentinental

28 Stadtvertreter, 28 Tische. Auf Abstand. Die vier Mitglieder der neuen Fraktion, Dennis Mihlan, Andreas Müller, Sarah Lossau (allesamt Vertreter des Grünen-Ortsverbandes in Schwentinental) und der parteilose Hans-Kurt Siem, nahmen am äußersten rechten Sitzungsflügel Platz.

Neben ihnen: die vier Parteikollegen, mit denen sie zuletzt die stärkste Fraktion innerhalb der Schwentinentaler Stadtvertretung gebildet hatten. Doch am Freitag wurde die Spaltung der Fraktion öffentlich bekannt: Nach persönlichen Zerwürfnissen in Folge der Leserbrief-Affäre erklärten die vier Kommunalpolitiker ihren Austritt aus der Grünen-Fraktion.

Mihlan und Müller hatten im vergangenen Jahr unter falschen Namen Leserbriefe an die Kieler Nachrichten geschrieben. In der Folge hatte es in der Fraktion Austritte gegeben. Auf KN-Nachfrage erklärte KGK-Vorsitzender Dennis Mihlan vergangene Woche: „Wir haben einfach festgestellt, dass wir verschiedene Ansätze haben in der Art und Weise, wie wir Politik machen wollen.“

Mihlan, Müller, Lossau und Siem nahmen auf den vier Stühlen am Ende einer langen Tischreihe in der Uttoxeterhalle Platz, die zum Schutz vor dem Coronavirus mit Abstand platziert waren.

Andreas Müller betrat als einer der letzten den Raum und nahm verspätet an seinem Tisch Platz. Während des Sitzungsverlaufs beugte sich Mihlan, der den Vorsitz der KGK-Fraktion übernommen hat, mehrfach zu seinem Tischnachbarn Müller herüber. Einige Stadtvertreter quittierten das Verhalten mit finsteren Blicken. Scharfe Töne, persönliche Vorwürfe oder Misstrauen blieben in der Sitzung aus.

„Wir hatten nicht geplant, eine besonders auffällig friedliche Sitzung abzuhalten“, betonte KGK-Vorsitzender Dennis Mihlan auf KN-Anfrage. Es habe grundsätzlich wenig Brisanz in den Themen gegeben. Auch mit seinen direkten Tischnachbarn, den ehemaligen grünen Fraktionskollegen, sei es „unkompliziert“ verlaufen. „Wir verfolgen ja immer noch eine politische Grundlinie.“

Die größeren Themen – der Nachtragshaushalt 2020 mit einem Minus von 371.800 Euro etwa oder ein Beschluss über die Freigabe des Bebauungsplanes im Ostseepark für eine frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit – gingen einstimmig über die Bühne. Die neue Fraktion stellte zu diesen und weiteren Themen wie zur möglichen Öffnung des Freibades in Corona-Zeiten ausschließlich sachliche Fragen. Und erhielt sachliche Antworten.

Eine ungewöhnlich ruhige Stadtvertretersitzung. Trotz Fraktionsspaltung.

