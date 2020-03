Vorlesen will gelernt sein

Ascheberg

Zwei Wochen haben die Vorleser der Klasse 4a zuvor Zeit zu üben, an welcher Stelle geflüstert und an welcher gerufen werden muss, um die Gefühle der Charaktere deutlich zu machen oder bei den Zuhörern Spannung zu erzeugen. Jeder hat eine Geschichte ausgewählt, oft ist es ein Lieblingsbuch der Kinder.

Vorleseabend soll Kinder an die Geschichten heranführen

Während Nele und Tjorve Kurzgeschichten aus Sammelbänden vorlesen, haben andere längere Erzählungen auserkoren. Henriette hat sich Räuber Hotzenplotz ausgesucht. Ihr gefalle das Buch, weil Hotzenplotz immer wieder auf die Jungen hereinfalle, erzählt sie. Simon will aus Harry Potter vorlesen. Er hat dafür ein Kapitel ausgewählt, in dem der Zauberer-Sport Quidditch gespielt wird. „Die Stelle ist spannend und witzig“, findet Simon.

Deutschlehrer Gunnar Voß ergänzt: „Der Vorleseabend soll zuhörende Schüler dazu verleiten, selbst zu lesen.“ Daher sei es nicht wichtig, die ganze Geschichte zu erzählen, sondern einen guten Abschnitt zu finden.

Eigentlich sei er ein Verfechter des stillen Lesens, sagt Voß. „Dabei können die Schüler in das Buch eintauchen und konzentriert lesen.“ Doch das Vorlesen vor Publikum fänden die älteren Schüler toll, was wiederum die jüngeren Zuhörer begeistere, selbst in Bücher zu schauen.

Schüler üben während des Deutschunterrichts

Damit der Abend ein Erfolg wird, dürfen die Viertklässler einander während des Deutschunterrichts in Dreiergruppen vorlesen. Teilweise wird auch vor der ganzen Klasse gelesen, um gemeinsam zu überlegen, was noch anders gemacht werden kann. „Das machen wir im Rahmen der Lesestunde“, erklärt Voß. Die sei einmal wöchentlich vorgesehen. „Auch die Nicht-Leser bekommt man da mit Comics zum Lesen.“

Das scheint bei den anwesenden Kindern gar nicht nötig zu sein: Gefragt, ob sie auch außerhalb des Unterrichts in Büchern schmökern, nicken die Viertklässler. „Ich lese zu Hause viel“, sagt Louis. Das Buch, das er für den Vorleseabend ausgesucht habe, sei ihm zum Geburtstag geschenkt worden, mehrere Fortsetzungen habe er gerade bekommen.

Auch zwei Erwachsene lesen Geschichten vor

Rund 45 Dritt- und Viertklässler wollen kommenden Donnerstag in acht Räumen Geschichten vorlesen, allein und manchmal zu zweit. Zwölf Minuten Zeit werden sie für ihre Geschichten haben. Die Räume werden passend zu Themen wie Abenteuer oder Zauberer geschmückt. Neben den Schülern wird Angelika Fabricius aus Dersau ein Kinderbuch vorlesen und Matthias Stührwoldt, der erzählende Bauer, seine Geschichten vortragen.

Freier Eintritt beim Vorleseabend

Der öffentliche Vorleseabend an der Schule Vogelsang in Ascheberg beginnt am Donnerstag, 5. März, um 17 Uhr. Der Eintritt ist frei.

