„Der Anbau der betreuten Grundschule ist wirklich gelungen“, lobt Probsteier Schulverbandsvorsteher Lutz Schlünsen die nun zur Verfügung gestellten erweiterten Räumlichkeiten der betreuten Grundschule in Schwartbuck. Seit Juni wurde gebaut, damit die Kinder der Nachmittagsbetreuung mehr Platz haben.

Von Frida Kammerer