Die Kosten für den Umbau an der Grundschule Vogelsang in Ascheberg explodieren. Ein Bodengutachten ergab, dass eine Aufstockung des Mittelbaus so nicht möglich ist. Zu den bereits veranschlagten Baukosten in Höhe von rund 3,2 Millionen Euro kommen wahrscheinlich 1,8 Millionen Euro hinzu.