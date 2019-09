Notebooks schon für Sechsjährige

Wankendorf

Das Amt Bokhorst-Wankendorf als Schulträger will bis spätestens 2024 mit dem digitalen Unterricht an den Grundschulen starten. In der nächsten Amtsausschusssitzung in Wankendorf am Donnerstag, 19. September, steht für die Bürgermeister und Vertreter der betroffenen Gemeinden die Auswahl eines Planungsbüros an. Die Fachleute sollen zunächst einen Zeitplan für die Ausstattung der Grundschulen mit digitaler Infrastruktur entwickeln. Außerdem geht es um die Versorgung der Klassenzimmer mit WLAN-Empfangsstationen und digitalen Endgeräten.

Notebooks und Großfernseher sind geplant

Die Lehrer der Grundschule Wankendorf und Umgebung sowie der angeschlossenen Außenstellen in Rendswühren, Schillsdorf und Stolpe wollen sich laut Amtsvorsteher Jörg Engelmann dabei nach den Empfehlungen des Instituts für Qualitätsentwicklung an den Schulen in Schleswig-Holstein (IQSH) orientieren. Danach sollen Rollwagen mit jeweils 16 Notebooks angeschafft werden, die mobilen Computer werden nach Benutzung im Unterricht wieder in die Rollwagen zurückgestellt und stehen der nächsten Klasse zur Verfügung. Dazu sind in den Klassenräumen Flachbildschirme mit einer Diagonale von 76 Zoll im Gespräch.

Unklar ist noch, ob jedes Klassenzimmer mit einer Antenne für den WLAN-Empfang ausgestattet werden muss. „Auf jeden Fall ist der PC-Raum vergangener Jahre Geschichte“, erklärte Jörg Engelmann. Erste Kostenschätzungen gehen von 135.000 Euro für das Gesamtpaket aus digitaler Infrastruktur und mobilen Endgeräten aus. Zahlen muss der Schulträger. „Die Digitalisierung wird es nicht für lau geben“, machte der Amtsvorsteher und Bürgermeister von Belau deutlich.

Schulträger plant Zuschüsse ein

Für das Projekt wird es aber Zuschüsse vom Land geben. Wie viel von den 191 Millionen Euro, die Schleswig-Holstein vom Bund für die Schuldigitalisierung erhalten hat, in den örtlichen Grundschulen ankommt, ist noch offen. Der Amtsvorsteher geht von 120 bis 150 Euro pro Schulkind aus, rund 300 Erst- bis Viertklässler besuchen derzeit die Wankendorfer Grundschule und die angeschlossenen Dorfschulen. Damit könnten bis zu 45.000 Euro Fördergelder fließen. Wie der digitale Schulunterricht der Zukunft aussehen kann, damit beschäftigt sich das Amt als Schulträger bei einer Veranstaltung am Montag in Preetz. „Wir besuchen derzeit alle Infoveranstaltungen zu dem Thema, die es gibt“, betonte Engelmann.

Mehr Nachrichten aus dem Kreis Plön lesen Sie hier.