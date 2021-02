preetz/schellhorn

Auf den Tischen liegen Namenskarten und Marien- oder Maikäfer aus Schokolade. Lehrerin Jennifer Oeschger hat den Klassenraum ihrer Klasse 1a in der Grundschule Schellhorn schon liebevoll hergerichtet.

„Wir möchten den Schulalltag für die Kinder so normal und unbelastet wie möglich gestalten“, erklärt Sabine Chantry, die vor einem Jahr als Schulleiterin gestartet war. An den beiden Standorten Schellhorn und Trent werden 91 beziehungsweise 66 Mädchen und Jungen unterrichtet.

Priorität an Grundschulen liegt bei Deutsch und Mathe

„Wir sind jetzt gespannt, wie die Kinder in ihre Schule zurückkommen und wie sie sich durch die Corona-Krise verändert haben“, so Sabine Chantry. Der Unterricht solle nach dem Stundenplan verlaufen, die Priorität liege auf den Kernkompetenzen Lesen, Schreiben und Rechnen. Aber auch der musisch-kreative Bereich werde nicht zu kurz kommen. Bewegung und Spiel sollen nach draußen verlagert werden.

In allen Unterrichtsstunden soll auch die Möglichkeit der Sozialkontakte untereinander in den Vordergrund gestellt werden. „Dies haben die Kinder ja so sehr und auch so lange vermisst“, meint sie.

„Besonders jetzt ist es uns wichtig, alle Schülerinnen und Schüler im Blick zu haben und spezielle Förderungen bereitzustellen – darauf hat auch unsere Schulsozialpädagogin nun verstärkt ein Augenmerk.“

Die Kinder seien glücklich, dass ihre Lehrerin wieder persönlich für sie da sei. „Eine Lehrkraft ist nicht ersetzbar durch digitalen Unterricht“, betont die Schulleiterin.

An der Hermann-Ehlers-Schule in Preetz hatte sich Anfang vergangener Woche die erweiterte Schulleiter-Runde zusammengesetzt und den Start besprochen, berichtet Schulleiter Roland Förster. Ab Montag gebe es wieder eine verlässliche Grundschule bis nach der fünften Stunde. Die Klassen eins und zwei beginnen morgens zur zweiten Stunde, die Klassen drei und vier zur ersten Stunde.

Laut Hygieneauflagen sollen nicht mehr als zwei Lehrkräfte in einer Klasse sein, außerdem sollen sie möglichst in maximal zwei Klassen eingesetzt werden.

Zusätzlicher Bus an der Hermann-Ehlers-Schule

Viele der 280 Schülerinnen und Schüler an der Hermann-Ehlers-Schule kommen mit den sechs Bussen aus unterschiedlichen Richtungen. In Richtung Schwebstöcken werde ein zusätzliches Fahrzeug eingesetzt, um die Schüleranzahl zu entzerren.

„Ich weiß nicht, wie es in den Bussen aussieht, wenn auch die weiterführenden Schulen öffnen“, so Förster. Allerdings würden manche Kinder nur morgens den Bus nehmen und mittags von den Eltern abgeholt werden oder in den Hort gehen.

Die Lehrkräfte wollen nach dem Lockdown vor allem auch wieder die soziale Kompetenz stärken. „Das soziale Miteinander ist ein bisschen in Vergessenheit geraten, weil die privaten Kontakte sehr eingeschränkt waren“, betont Förster. Zusätzlich werde für die einzelnen Kohorten Förderunterricht angeboten, um Leistungsdefizite in den Fächern Deutsch und Mathe zu kompensieren. Das sei pro Fach eine Stunde mehr pro Woche.

Welche Erfahrungen gab es nach dem ersten Lockdown mit der Eingewöhnung? „Einige haben sich schnell wieder an den Betrieb gewöhnt, andere zeigten sozial-emotionale Auffälligkeiten und mussten an das große Miteinander gewöhnt werden“, erinnert sich der Schulleiter. Es sei ein großes Glück, dass der Schulhof in mehrere Ebenen unterteilt sei, sodass die Kohorten in den Pausen gut getrennt werden könnten.

Maskenpflicht ist eine Herausforderung für Schüler und Lehrer

Zum Schulstart gelte eine generelle Maskenpflicht. Kinder, die im ersten Lockdown aus medizinischer Sicht davon befreit waren, müssten auch jetzt keinen Mund-Nasen-Schutz tragen. „Die Masken im Unterricht sind für die Kinder sicher eine große Herausforderung: Sie müssen lauter sprechen“, so Förster. Außerdem müsse man darauf achten, dass es noch ruhiger im Klassenraum sei, damit alle den Unterricht verstehen.

Die Lehrer sähen es sehr positiv, dass sie wieder starten könnten. Es gebe aber auch Bedenken, weil man nicht wisse, wie sich die Corona-Lage entwickelt. Man hoffe, dass der Schulbetrieb jetzt erst einmal erhalten bleibe – zumindest bis zum 31. März, danach beginnen die Osterferien.

Das Land habe ausreichend medizinische Masken zur Verfügung gestellt, „aber leider keine FFP2-Masken“. Die Lehrer und alle weiteren Beschäftigten an der Schule können sich zweimal pro Woche kostenlos testen lassen. Das sei aber freiwillig.

„Diese Schnelltests sind keine hundertprozentige Garantie, dass man nicht infiziert ist, aber sie geben mehr Sicherheit“, so Förster. „Als Schulleiter würde ich es begrüßen, wenn man viel Gebrauch macht von der Möglichkeit der Testung.“