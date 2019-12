Wohnen in Wankendorf wird teurer

Wankendorf

Mit den 13 Stimmen von CDU und Grünen billigte die Mehrheit der Wankendorfer Gemeindevertreter die neuen Grundsteuersätze als Teil des Haushaltsplans für das Jahr 2020. Bürgermeisterin Silke Roßmann ( CDU) begründete die massive Steuererhöhung damit, dass die Gemeinde sonst über keinen freien Finanzspielraum verfügt. „Wir sind an einem Punkt angelangt, an denen wir ohne diesen Schritt unsere Aufgaben als ländlichen Zentralort nicht mehr nachkommen können“, sagte Roßmann in der Sitzung vor 18 Zuhörern.

Auch die Gewerbesteuern steigen

Wankendorf erhöht auch Gewerbesteuern

Neben den Grundsteuern wurden auch die Gewerbesteuern erhöht, die Hebesätze klettern von bisher 310 auf 335 Prozentpunkte. Die Bürgermeisterin listete in diesem Zusammenhang eine Reihe von Kostensteigerungen auf, die Wankendorf im kommenden Jahr zusätzlich belasten. So steigen die Aufwendungen für die Grundschule um 70000 Euro, die Erhöhung der Amtsumlage schlägt mit 77.000 Euro zu Buche. Bis zu 100.000 Euro Mehrkosten könnten durch das neue Kitagesetz auf die Gemeinde zukommen. „Wir brauchen das Geld“, mahnte die Bürgermeisterin.

SPD kritisiert neue Belastung für Mieter

Die vier SPD-Vertreter stimmten gegen die Steigerung der Grundsteuern, die aus ihrer Sicht nicht nur Hausbesitzer mit 24 Prozent Mehrkosten belastet. „Die Erhöhung wird auf die Mieter umgelegt, die damit stark belastet werden“, kritisierte Fraktionssprecherin Sabine Friedel. Sie schlug eine Grundsteueranhebung um 20 auf 290 Prozentpunkten vor. Die Mehrkosten durch das Kitagesetz sieht die SPD-Sprecherin noch nicht in Stein gemeißelt. „Da sollten wir abwarten, erst Ende 2020 wissen wir es besser.“

