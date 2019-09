Explosionen, Waldbrände, mehrere Verletzte: So lautete das Kurz-Szenario einer kreisübergreifenden Katastrophenschutzübung, bei der am Wochenende mehr als 200 Einsatzkräfte verschiedener Einheiten von Feuerwehr, THW und ASB in der Nähe des Gutes Nehmten die Schadensbekämpfung trainierten.