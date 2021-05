Panker

Nach dem trüben Corona-Winter tut das leuchtende Gelb dem Auge gut. Gleichzeitig weht ein süßlicher Raps-Duft dem Wanderer durch die Nase: eine zweifache Wohltat. Die dritte: Von der Hügelkuppe aus schaut man zum Behrensdorfer Leuchtturm, über die Ostsee oder auf den Großen Binnensee. In diesem Jahr erstrecken sich besonders viele Rapsfelder in der Umgebung. So viel wie noch nie, könnte man meinen.

Festes Schuhwerk wird empfohlen

Bei durchwachsenem Wetter empfiehlt Heinrich von der Decken festes Schuhwerk beim Spaziergang, der am besten auf dem ausgeschilderten Parkplatz am Ortsrand beginnt. „Das ist nichts für Stöckelschuhe“, sagt der Gutsverwalter über den Ackerboden.

Galerien und Läden auf Gut Panker ab 23. Mai geöffnet

Der ungewöhnliche Wanderweg will zum einen Werbung machen für die Galerien und Läden auf dem Gut Panker, die vom 23. Mai auch wieder sonntags für Besucher und Besucherinnen geöffnet haben.

Zum anderen verbindet von der Decken damit auch allgemein Werbung für die konventionelle Landwirtschaft.