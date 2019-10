Belau

Die Abmessungen der weißen Halbkugel gegenüber dem historischen Torhaus von Gut Perdoel sind erstaunlich. 21 Meter ragt der Gasspeicher in die Höhe, doppelt so groß ist der Durchmesser am Boden des neuen Belauer Wahrzeichens. 18.000 Kubikmeter fasst der Gasspeicher, der für die neue Ausrichtung des Biomassek...