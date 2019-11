Lange Mängelliste in Laboe

Laboe

Allerdings solle eine „neue Führungsstruktur geben, die im Alltag funktioniert“. Ziel: 2022 sollte der organisatorische Umbau des Betriebes abgeschlossen sein. Das Gutachten war im Oktober 2018 in Auftrag gegeben worden, um ein effizienteres Arbeiten in den Bereichen Bauhof, Schwimmhalle und Tourismusbetrieb zu erreichen. Das wichtigste Ergebnis des Gutachtens: Der Bürgermeister sollte die Werkleitung in eigenen Händen behalten, aber einen stellvertretenden Werkleiter erhalten. Der soll dann die Leitung des Eigenbetriebs übernehmen.

Buchhaltung ist "große Baustelle" in Laboe

„Die Mitarbeiter müssen wissen, wer die Ansagen macht. Das war in den letzten Jahren nicht eindeutig, dem Betrieb fehlte ein Kümmerer“, sagte Gutachter Johann Malcher. Er schlägt eine neue Struktur vor, in der sich ein stellvertretender Werkleiter als Betriebsleiter um das operative Geschäft kümmert. „Wichtig ist natürlich, dass der Stellvertreter mit dem Werkleiter gut zusammenarbeitet, damit das im Alltag funktioniert“, betonte der Gutachter. Eine „große Baustelle“ sei die Buchhaltung, die bereits zum Teil auf neue Füße gestellt worden sei und künftig IT-gesteuert laufe, erklärte Malcher. Er betonte die „strategische Bedeutung“ des Eigenbetriebs für die Gemeinde und wies auf Mängel hin: Es gebe keine Teamleitungen, es fehlen Stellenbeschreibungen und klare Leistungsvorgaben als Grundlage für eine personelle Bedarfsermittlung, so der Gutachter. „Es gibt bisher keine definierten strategischen Vorgaben. Dafür ist die Gemeindevertretung verantwortlich“, so Malcher weiter.

Einen Knackpunkt sieht der Gutachter in der Lage des Tourismusbüros. „Da muss sich ein Tourist schon verlaufen, um das zu finden“, sprach er die Randlage am Laboer Hafen an. Dies sei ein schönes Gebäude, das die Gemeinde aber lieber anderweitig nutzen sollte, so Malcher. Vor etwa zehn Jahren war der Tourismusbetrieb mit Hafenmeister und Veranstaltungsabteilung von der Schwimmhalle an den Hafen gezogen.

Personelle Verstärkung im Hafen und im Veranstaltungsmanagement empfohlen

Thema war auch die personelle Ausstattung des Betriebs. Während im Bauhof eine Berechnungsgrundlage des Bedarfs fehle, riet Malcher im Hafen und im Veranstaltungsmanagement zur personellen Verstärkung um jeweils eine halbe Stelle. Der Hafen sollte seiner Empfehlung nach durchgängig betreut werden. Auch die Vergabe der Dauerliegeplätze sollte auf den Prüfstand. Die Gemeinde sollte das Prinzip hinterfragen und zusätzliche Kriterien entwickeln, empfiehlt der Gutachter. Und: Es sollte für alle Sparten eine Teamleitung eingesetzt werden.

Malcher schlug drei Phasen vor: Bis zum ersten Quartal 2020 könnten Stellenbeschreibungen, Personalsuche und Ähnliches umgesetzt sein. Das „systematische Aufräumen“ und Schaffen neuer Strukturen solle 2020 und 2021 erfolgen. Bis 2022 könnte der neu aufgestellte Betrieb laufen.

Für Bürgermeister Heiko Voß ist klar: „Ich kann diese Arbeit nicht länger nebenbei machen, die Arbeit kann aber auch nicht liegenbleiben. Ich bin gern Ansprechpartner, aber die operative Arbeit muss ein Betriebsleiter erledigen.“ Er sehe in dem Gutachten genügend Ansätze dafür, „einen kraftvollen Eigenbetrieb zu schaffen, der Chancen bietet, in der Ortsentwicklung weiterzukommen“, so Voß.

