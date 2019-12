Lütjenburg

Wimmer gehörte 2006 zu den Gründungsmitgliedern des Lütjenburger Vereins. In der Anfangszeit war sie Sterbebegleiterin. Vier Menschen erlebte und stützte sie in ihrer ablaufenden Zeit. Eine Frau nach einem Schlaganfall über zwei Jahre hinweg. Manche nur kurz, nachdem sich ihr Zustand schnell verschlechtert hat. Eine persönliche Beziehung kann man in solchen Fällen nicht mehr aufbauen.

" Trauerbegleitung führt zurück ins Leben"

Das macht sie heute nicht mehr. Sie steht Angehörigen bei, die ihren Mann oder ihre Frau verloren haben. Sie ist heute Trauerbegleiterin. Warum der Wechsel? „Die Sterbebegleitung führt in den Tod. Die Trauerbegleitung zurück ins Leben. Das liegt mir mehr.“

Antje Wimmer ist fest davon überzeugt: Trauer muss sein. Das Gefühl ist keine Krankheit, sondern ein notwendiger Prozess. In einer Welt, in der alle jung, schnell, fit und glücklich sein müssten, komme die Trauer zu kurz. Früher trugen Witwen ein Jahr nach dem Tod ihres Mannes schwarze Kleider. Jeder wusste durch die Farbe, in welcher Situation sich die Frau befand. Das sieht man heute nicht mehr. „Trauer wird heute oft als Schwäche empfunden.“

Nach der Trauer kommt bei älteren Menschen die Einsamkeit

Wimmer hat in den umfangreichen Kursen zur Vorbereitung viel gelernt. Aus der Praxis weiß sie jetzt auch: Auf die Trauer folgt die Einsamkeit der Hinterbliebenen, vor allem bei älteren Menschen. Die Kinder leben an einem anderen Ort. Der Freundeskreis ist durch den Tod und Alter kleiner geworden oder ganz zerrissen.

Wimmer motiviert Trauernde – wenn die richtige Zeit da ist – zum Gang zum Senioren-Café, zu einer Sportgruppe für Ältere oder einfach nur zu einem spontanen Kaffeeklatsch. „Die Menschen sollen dem Leben wieder positiv gegenüber stehen.“ So soll es am Ende der Trauerbegleitung idealerweise sein.

An der Schwentine stehen und Gedanken treiben lassen

Sie geht mit den Trauernden oft an die Schwentine. Auf Zetteln stehen Gedanken der Lebenden über den Toten. Aus dem Papier falten sie Schiffchen und lassen sie auf der Schwentine schwimmen. Loslassen. Abschied nehmen.

Wie lange dauert die Trauer? Dafür gibt es keinen Durchschnittswert. Wimmer begleitet, solange es gewünscht wird. Eine Grenze gibt es für sie: die Familie. „Die Familie hat immer Vorrang.“

Keine Angst vor dem Tod, aber vor der Pflegestation

Der Umgang mit Tod und Trauer macht sie selbst nicht traurig. „Wir bekommen viel Dankbarkeit zurück“. Und hat sie selbst Angst vor dem Tod? „Ich habe keine Angst vor dem Tod, wohl aber vor der Pflegestation.“

Der Lütjenburger Hospizverein zählt 100 Mitglieder, zumeist Förderer. Wer sich für die Hospizarbeit interessiert oder wer Hilfe sucht, kann sich an den Verein unter Tel. 0151/103 297 34 (Mailbox) wenden. Der Verein freut sich über neue Ehrenamtler.

Gutes tun im Advent: So können Sie spenden Der Verein „KN hilft“ sammelt Spenden für die Hospizarbeit in den Kreisen Rendsburg-Eckernförde, Plön, Segeberg sowie in den Städten Kiel und Neumünster. Ein Spendenkonto bei der Förde Sparkasse ist eingerichtet. Unter dem Stichwort „ Gutes tun im Advent“ können Sie spenden auf das Konto DE05 2105 0170 1400 2620 00. Möchten Sie nicht, dass Kieler Nachrichten oder Segeberger Zeitung Sie als Spender erwähnen, so schreiben Sie bitte hinter den Verwendungszweck den Hinweis „kein Name“. Spenden können Sie bis zum Ende des Jahres. Zusätzlich unterstützen die Kieler Nachrichten die Sammelaktion: Von jeder Ausgabe, die der Verlag am 21. Dezember 2019 im Einzelhandel verkauft, fließen 20 Cent direkt auf das Spendenkonto. Außerdem geht der Gewinn aus dem Verkauf der KN-Adventskalender-Lose an den Hospizverband. Der Verband wird das Geld an Einrichtungen und Vereine im Verbreitungsgebiet von Kieler Nachrichten und Segeberger Zeitung weiterleiten.

Mehr aus dem Kreis Plön lesen Sie hier.