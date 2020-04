Obstbäume bereichern die Knicks

Lebrade

Die Ursprungsidee habe Matthias Graf von Westphalen bereits vor zehn Jahren entwickelt. In der Folge wurden alljährlich zehn größere Stieleichen gesetzt. In diesem Jahr habe man das Projekt etwas ausgeweitet. „Insgesamt haben wir an drei Standorten 60 alte Wildapfelsorten als Hochstammgewächse angepflanzt und mit speziellen Stützen und Manschetten geschützt“, erläutert Revierförster Hans-Martin Hay.

Neben einem Redder bei Lebrade und einem Waldrand im Bereich des Tresdorfer Sees habe man auch einen Knickwall zwischen Rixdorf und Theresienhof „aufgeforstet“. Zugleich werde auch ein benachbartes Areal, das von Pappelausläufern befreit wurde, als Blühstreifen und Bienenweide mit allerlei Wildblumen in Wert gesetzt. Damit die Bäume und Blumen gut anwachsen und gedeihen können, muss aufgrund der Trockenheit derzeit alles gut gewässert werden. „Wir drehen ein bis zweimal pro Woche unsere Runde, um die Pflanzen zu gießen“, sagt Hay.

Nahrungsergänzung für pickende Vögel

Wenn alles gut funktioniert, sollten die immerhin schon etwas älteren Bäume der historischen Sorten wie Geheimrat Dr. Oldenburg, James Grieve und Jakob Lebel bereits im kommenden Frühjahr blühen und im Herbst 2021 erste Früchte bringen. Die schmackhaften Äpfel werden allerdings nicht geerntet, sondern sollen als Nahrungsergänzung für pickende Vögel hängen bleiben oder als Fallobst von Wildtieren gefressen werden. Und auch die Insekten werden von dem kleinen Beitrag für die Biodiversität profitieren.

Die Aktion kostet knapp 1500 Euro zuzüglich der Arbeitsstunden durch die Gutsmitarbeiter und den Einsatz des Gießkannenkommandos, das aus Hays Kindern Annemarie und Peter besteht.

