Schock für Heikendorf und den Kreis Plön: Die Kostenkalkulation für Sanierung, Um- und Neubauten am Heikendorfer Gymnasium schießt von 14 auf 36,5 Millionen Euro nach oben. So steht es in einer Vorlage, die am Donnerstagabend im Finanzausschuss des Kreises diskutiert wurde.