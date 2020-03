Lehrerin lockt mit täglicher Challenge

Lütjenburg

Deutsch- und Kunstlehrerin Andrea Wagner-Krispin stellt den Kindern täglich eine Aufgabe in der "Color March Callenge" (zu Deutsch: bunte März Herausforderung). "Mir ist aufgefallen, dass im Freundeskreis viele Eltern das Problem haben, ihre Kinder den ganzen Tag zu beschäftigen", erklärt sie die Idee. Nicht nur dass die Eltern jede Menge eigene Ideen brauchen, sondern auch Zeit: Viele sind im Home-Office oder müssen weiterhin zur Arbeit. Die Kinder können weder in die Schule, noch sich mit Freunden treffen. "Die Challenge soll die Kinder ablenken", sagt Wegner-Krispin. Die Idee stammt aus der Internetbewegung "Ink-tober", wo sich jedes Jahr im Oktober Künstler zusammenschließen und täglich ein Bild im Internet hochladen.

Tägliche Herausforderung für alle Altersgruppen

Die täglichen Mottos werden auf der Schulwebsite gepostet, zusammen mit einer Erklärung und möglichen Inspirationen. Manche Themen werden von den Schülern vorgeschlagen, andere denkt sich Wegner-Krispin selbst aus. Die Challenge soll die Schüler zusätzlich fordern: "Es gibt zwar keine Gewinner, aber für die Schüler ist es schon etwas anderes, wenn noch mehr Kinder mitmachen, als wenn man nur für sich allein arbeitet." Auf der Schulwebsite werden nicht nur die fertigen Projekte veröffentlicht, auch die Namen stehen dabei - allerdings nicht so, dass die Projekte einzelnen Namen zugeordnet werden können. "Die Freunde wissen ja meistens, von wem welche Idee ist, das merken die schon", sagt Wegner-Krispin. Das müsse reichen. Die Kinder sollen keine Angst haben, dass sie wegen ihrer Idee gehänselt werden.

Laura Dietel geht in die 12. Klasse. Die 18-Jährige freut sich jeden Abend drauf zu sehen, was ihre Mitschüler aus dem aktuellen Motto gemacht haben. Zur Aufgabe "Ermutigungsbanner" hat sie auf ein großes Stofftuch "Wir kriegen das hin, egal was noch kommt" genäht. "Das hat schon einige Zeit gedauert", sagt sie. Ihre Eltern und Bruder haben momentan nicht so viel Zeit für sie, sich allein zu beschäftigen, ist nicht immer einfach. "Die Aufgaben, die wir schon der Schule bekommen, werden auch weniger." Außerdem stehen die Osterferien an - dann gilt es noch mehr Zeit zu überbrücken.

Auch Bo und Morten Bauer machen fleißig mit. Der 13-Jährige Bo ist Schüler des Lütjenburger Gymnasiums, sein kleiner Bruder Morten ist mit seinen 10 Jahren noch zu jung. Trotzdem hilft der jüngere dem großen Bruder bei den Projekten. "Bo hat davon erzählt und ich hab ihm dann erst nur geholfen und dann auch selber Projekte gemacht", erzählt Morten. Bo gefallen die spannenden Themen und es ist doch eine willkommene Abwechslung zu dem aktuellen Alltag: Die Corona-Krise und Hausaufgaben.

Resonanz der Schüler ist groß

Momentan beteiligen sich 15 bis 20 Schüler an der Challenge - täglich. Nicht alle sind dabei Schüler am Lütjenburger Gymnasium: "Manchmal machen auch jüngere Geschwister mit", erklärt Wegner-Krispin. Schlimm sei das nicht, Hauptsache die Kinder sind beschäftigt - und kreativ. Lego-Modelle, Selfies, Videos, Poetry Slams, Genähtes und Gesticktes, Knetfiguren - alles ist dabei. Die Idee ist mittlerweile so beliebt, dass auch einer von Wegner-Krispins Kollegen mitmacht.

Ob es im April dann weitergeht, vielleicht auch mit größeren Abstanden, ist noch unsicher. "Momentan muss jeden Tag die Website aktualisiert werden, das ist schon Aufwand." Gerade die älteren Schüler würden für manche Mottos gern mehr Zeit haben, weil sie aufwendigere Ideen haben.

Weitere Nachrichten aus Lütjenburg lesen Sie hier.