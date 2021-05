Plön

Im Rahmen des zweiten Bauabschnitts werden das Dachgeschoss und die Dachhaut des Hauptgebäudes saniert und räumlich dem schulischen Bedarf angepasst, erklärt der Kreis Plön den aktuellen Stand der umfassenden Baumaßnahmen. Darüber hinaus werde ein zentraler Personenaufzug eingebaut, sodass das Gebäude weitgehend barrierefrei gestaltet werden könne.

Der dritte Bauabschnitt, der ebenfalls begonnen wurde, beinhaltet einen zweiten Erweiterungsbau. Das dreigeschossige Gebäude soll die Lücke zwischen der alten Turnhalle nebst neuer Aula sowie den Turnhallen und dem Musiktrakt schließen. Den Kern des Neubaus bildet wiederum eine multifunktionale Mensa. Zudem werden in den weiteren Etagen sieben zusätzliche Klassenräume, ein Computerschulungsraum sowie Bereiche für Kleingruppen-Freiarbeit geschaffen.

Umbau im laufenden Betrieb

Auch dieses Gebäude werde barrierefrei errichtet, sodass aus dieser zentralen Anlaufstelle alle übrigen Bereiche wie die Alte Aula, die kleine und große Turnhalle sowie das bereits in der ersten Bauphase fertiggestellte Fachgebäude erreicht werden können. Die umfangreichen Arbeiten sollen im Sommer 2022 abgeschlossen werden. Die vergleichsweise langen Bauzeiten erklären sich daraus, dass die Schule im laufenden Betrieb umgebaut wird. Da baubedingte Lärmbelästigungen und Nutzungseinschränkungen bei einer so großen Maßnahme nicht zu vermeiden seien, würden viele Bauaktivitäten immer wieder im Vorfeld mit der Schulleitung abgestimmt.

Laute Maßnahmen in den Ferien

„Das Ziel ist, den Unterricht so wenig wie möglich zu stören“, betont der Kreis. Deshalb wurde schon bei der langfristigen Planung sehr viel Wert darauf gelegt, besonders laute und problematische Maßnahmen in die Ferienzeiten zu verlegen. „Die Umsetzung des Bauzeitenplanes wird sich auch in Coronazeiten leider nicht verkürzen lassen“, stellt der Kreis fest.

Im letzten, vierten Bauabschnitt, der Ende des Jahres 2022 erfolgen soll, wird das alte Fachgebäude abgerissen. Dieser Komplex, der 1976 mit damals modernen naturwissenschaftlichen Fachräumen für Biologie, Chemie und Physik sowie Sprachlabor, Kunstwerkstatt und Musikraum eingeweiht wurde, dient derzeit noch als Ausweichquartier für schulische Zwecke. Zum Abschluss der Baumaßnahme, die im Herbst 2017 begann, sollen im Frühling 2023 die Freianlagen wie der Schulhof und die Grünflächen sowie die Feuerwehrzufahrt und die Stellplatzanlage für die Fahrräder hergerichtet und an die neue Gebäudeinfrastruktur angepasst werden.