Mit "Hänsel und Gretel" in den Advent

Preetz

Schon seit den Sommerferien studiert das Weihnachtsmärchen-Team der Niederdeutschen Bühne Preetz (NDB) unter der Leitung von Katharina Glau und Henning Will die Aufführung von “Hänsel und Gretel” mit zwölf Kindern und Jugendlichen zwischen neun und 15 Jahren ein. Es ist als Mitmach-Theaterstück gedacht und wurde so umgeschrieben, dass sich selbst dreijährige Zuschaer nicht vor der “bösen” Hexe fürchten müssen. “Wir wollen schließlich der ganzen Familie die Möglichkeit für einen unvergesslichen Theaterbesuch in der Vorweihnachtszeit ermöglichen”, meint Katharina Glau. Da nahezu der gesamte Text umgeschrieben wurde, ist die erste Vorstellung am Sonnabend, 30. November, ab 14.30 Uhr in der Friedrich-Ebert-Halle in Preetz nicht nur eine Premiere, sondern sogar eine Uraufführung.

Vier junge Darsteller beim Casting im Frühjahr entdeckt

Zudem gehören zu den zwölf Darstellern vier Kinder und Jugendliche, die bei dem Märchen erstmals auf der Bühne stehen und erst beim Casting im Frühjahr entdeckt wurden. Ein Novum ist auch der Erzähler, dessen Part Manfred Lindholm vom NDB-Ensemble übernommen hat. Er führt in die Geschichte der Geschwister Hänsel und Gretel ein und gibt allen Szenen einen Rahmen. In den Pausen soll als kleine Überraschung außerdem kurzweilig über die Entstehungsgeschichte des Grimm-Märchens erzählt werden.

Kostümbildnerin in Preetz hat vieles selber genäht

“Eine ausgesprochen produktive Neuentdeckung ist auch unsere Kostümbildnerin Dagmar Friese, die zahlreiche Kostüme sehr aufwendig selber genäht hat”, berichtet Henning Will und lobt außerdem die neue Regieassistentin Ronja Kayser, die sich sehr kreativ und intensive um die Requisiten gekümmert hat und für uns mittlerweile unverzichtbar geworden ist.”

Weitere Aufführungstermine: an den Sonntagen, 1.,8. und 15. Dezember, jeweils 12.30 und 15 Uhr, sowie an den Sonnabenden 7. Dezember, 11 Uhr, 14.30 und 17 Uhr und 14. Dezember, 14.30 und 17 Uhr.

Karten für das Weihnachtsmärchen können für sieben Euro über Internet www.nbpreetz.de, Karten-Telefon 0431/26099412 (Anrufbeantworter) bestellt warden. Zu kaufen gibt es sie in der Parfümerie des Gesundheitszentrums am Löwen (GZL) am Markt, in der Tourist-Information in der Mühlenstraße, im Konzerthaus Streiber in Kiel und im Citti-Park, Restkarten an der Abendkasse.

