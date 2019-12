Wer fuhr auf Skiern als Kind im Indianerkostüm durch Klausdorf? Was hat der Hund vom Kreiswehrführer mit Stevie Wonder zu tun? Und was war das schönste Weihnachtsgeschenk für den obersten Schutzpolizisten? Bekannte Persönlichkeiten aus dem Kreis Plön haben uns eine Weihnachtsgeschichte erzählt.