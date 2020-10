Bei der Sanierung des Möltenorter Fischereihafens sorgt eine brisante Frage für Aufregung: Hätten die Heikendorfer Gemeindewerke Anwohner, Bootseigner, Fischer oder Behörden an ihren Planungen beteiligen müssen? Unbedingt, schrieb ein Jurist an Bürgermeister Tade Peetz. Antworten stehen noch aus.

Hafensanierung Möltenort - Kritik an "unzureichender" Beteiligung

Von Jürgen Küppers