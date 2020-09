Heikendorf/Schönkirchen

Äußerlich betrachtet dreht sich der Konflikt um Büroräume, die die Heikendorfer Amtsverwaltung dringend braucht und im Schönkirchener Gemeindehaus absehbar auch zur Verfügung stehen würden. Doch das Amt lehnt dankend ab. Schönkirchens Bürgermeister ist vergrätzt, fühlt sich und seine Gemeinde vom Amt nach wie vor „an den Rand gedrängt“.

Über „amtsseitige Benachteiligung“ Schönkirchens hatte Gerd Radisch bereits im Januar dieses Jahres im KN-Interview geklagt. Obwohl der Amtsgründungsvertrag von 2007 eine Gleichbehandlung aller drei Gemeinden vorsehe, werde dies in jüngster Zeit immer weniger gelebt. Als Beispiel dafür sah und sieht Gerd Radisch die Weigerung des Amtes, Verwaltungsräume von Heikendorf nach Schönkirchen zu verlagern.

Das Amt hält unvermindert an seiner Haltung fest

An diesem Grundsatz will die Amtsverwaltung trotzdem weiter festhalten – und macht nun Nägel mit Köpfen: Ab 1. Oktober zieht die Finanzverwaltung um – in neue, größere Räume des Sparkassen-Gebäudes gleich neben dem Heikendorfer Rathaus, das auch als Standort der Schrevenborner Amtsverwaltung dient. Auf rund 312 Quadratmetern werden dort elf Büros der Finanzverwaltung eingerichtet, Mietpreis: acht Euro pro Quadratmeter (kalt).

Die auf maximal zehn Jahre angelegte Anmietung von Büroflächen gleich neben dem Heikendorfer Rathaus hält Amtsdirektor Ulrich Hehenkamp nach wie vor für richtig: „Wir brauchen kurze Wege in der Amtsverwaltung, damit Abteilungen so eng und effektiv wie möglich zusammenarbeiten können.“ Gerd Radisch hält das für „den größten Unfug überhaupt“. In anderen Institutionen funktioniere es ja schließlich auch, dass manche Bereiche ohne Reibungsverluste ausgelagert würden: „Das ist eine Frage von Führungskompetenz.“

Künftig soll noch mehr Büroplatz im Heikendorfer Rathaus her

Doch Hehenkamp sieht sich an einen im März 2019 gefassten Beschluss des Amtsausschusses zur Anmietung von Räumen in der Heikendorfer Sparkasse gebunden. Außerdem enthält der Beschluss die Bitte an die Gemeinde, „eine dauerhafte Lösung zur Schaffung weiterer Raumkapazitäten im Heikendorfer Rathaus zu ermöglichen“.

Dem Vernehmen nach geht es dabei um die Bücherei im Heikendorfer Rathaus (rund 400 Quadratmeter), für die ein anderer Standort gesucht wird. Für Umbau und Herrichtung von maximal 30 zusätzlichen Amtsbüros auf frei werdenden Büchereiflächen sind derzeit Kosten zwischen 250.000 und 300.000 Euro im Gespräch.

Im Gemeindehaus Schönkirchen wäre genug Platz

Laut Insidern könnte es schon in drei bis vier Jahren so weit sein, dass die jetzt ausgelagerten Büros wieder ins Heikendorfer Rathaus zurückkommen – und das, obwohl in Schönkirchen in voraussichtlich in zwei Jahren „kostengünstig“ 20 Arbeitsplätze eingerichtet werden könnten, wie Radisch schon im Januar betonte.

Hintergrund dafür ist der absehbare Auszug von Polizei und Abwasserzweckverband aus dem Schönkirchener Gemeindehaus. Deshalb hatte die Gemeindevertretung durch Beschluss in nicht öffentlicher Sitzung den Bürgermeister schon jetzt beauftragt, dem Amt die frei werdenden Räume anzubieten sowie über einen „geeigneten Mietzins“ zu verhandeln.

Amtsdirektor will nicht mit Schönkirchen verhandeln

Doch Ulrich Hehenkamp denkt gar nicht daran, in solche Verhandlungen mit dem Schönkirchener Bürgermeister einzutreten: „Es ist nicht Aufgabe des Amtes, eine Ersatzfunktion für freie Flächen im Schönkirchener Gemeindehaus auszuüben.“ Im Amtsvertrag stehe unmissverständlich: Sitz der Verwaltung ist Heikendorf. Punkt.

Aus Sicht von Gerd Radisch wird damit aber eine Chance vertan, „ein starkes Signal gegenseitiger Akzeptanz“ zu senden. Bei der strikten Ablehnung auch von anderen Verwaltungsstandorten des Amtes stehe „die Nähe zu den Bürgern ganz sicher nicht im Fokus“. Stattdessen wertete Radisch die Ablehnung der Offerte aus Schönkirchen als „Affront gegenüber einer Partnergemeinde“.

