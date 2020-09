Laboe

Der 11. Kunst- und Handwerkermarkt „Handgemacht“ beginnt am Freitag, 25. September, in Laboe. Bis Sonntag, 27. September, können Besucher im Rosengarten nach Handwerkskunst stöbern. Der Markt ist täglich von 10 bis 19 Uhr geöffnet.

Es gibt Unikatschmuck von Schmuckdesignern aus den verschiedensten Materialien, Glasperlendrehen, vielfältiges Textildesign, Lederkunst, Bilder, Karten, Schmiedearbeiten, schöne Dinge aus Holz, Keramik und vieles mehr. Die Bürstenmacherwerkstatt des Blindenhilfswerks Dresden bringt vielerlei Besen, Bürsten und Pinsel mit an die Kieler Förde.

Professionell arbeitende Kreative

Die Aussteller sind zum großen Teil professionell arbeitende Kreative, die ihre Werke in der eigenen Werkstatt bzw. dem eigenen Atelier fertigen. Verschiedene Aussteller zeigen Ihre Fertigkeiten und Arbeitsweisen dem interessierten Publikum.

Ergänzt wird der Markt durch verschiedene Spezialitätenanbieter, welche ausgefallene leckere Dinge wie Gewürze und Feinkost, Käse und Schinken, aber auch Süßes wie Mandelgebäck oder selbstgemachte Marmeladen anbieten.

Unter Corona-Bedingungen

Der Markt findet unter besonderen Rahmenbedingungen im Rosengarten in Laboe statt. Das Veranstaltungsgelände wird eingezäunt und mit einem Eingang und einem Ausgang versehen sein. Alle Besucher werden in einer Einbahnstraße an den Verkaufsständen vorbeigeführt, es herrscht Masken- und Abstandspflicht.

"Wir sind wieder sehr froh, dass wir hier wieder einen kleinen, aber hochwertigen und schönen Markt organisieren dürfen“, sagt die Organisatorin Ingrid Berkau aus Heringsdorf in Ostholstein. „Unsere Besucher bitten wir um Verständnis der ungewohnten Umstände wegen, die dieser Markt mit sich bringt.“

