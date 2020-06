Am Donnerstag, 4. Juni, vor 60 Jahren haben Hannelore und Franz Tews in der Selenter Kirche geheiratet. Dass wegen Corona keine große Feier zur diamantenen Hochzeit möglich ist, stört das Ehepaar wenig, denn es ist ohnehin nur ein kleines Familienfest geplant.

60. Ehe-Jubiläum in Martensrade

Hannelore und Franz Tews - 60. Ehe-Jubiläum in Martensrade

Von Anne Gothsch