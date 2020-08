Hans-Jürgen Ströh geht fast jeden Tag ins Museum. Weit laufen muss der Mönkeberger dafür nicht. Er wohnt quasi in einem. Und was er in rund 35 Jahren zusammengetragen hat, dürfte im Norden absoluten Seltenheitswert haben. KN-online hat Stroh die Türen zu seinen Schätzen geöffnet.