So gerissen sind Trickbetrüger

Plön

Ein Rentner, der auf Trickbetrüger reinfällt und mehr als 10.000 Euro verliert: Das ist keine Seltenheit im Kreis Plön. Harald Tibus möchte alte Menschen vor den Betrügern schützen. Der Schönberger ist Sicherheitsberater für Senioren im Kreis Plön und Kiel. Seit sechs Jahren kämpft er gegen den Enkeltrick und andere Betrugsarten an. Doch die Trickbetrüger sind gerissen, erzählt Tibus im Interview mit KN-online.

Herr Tibus, Sie sind 71 Jahre alt. Sind Sie damit in einem attraktiven Alter für Trickbetrüger?

Ja, das kann man wohl sagen.

Warum kontaktieren die Betrüger vor allem Senioren?

Weil die genau wissen, dass die Alten zwar sehr erfahren, aber oft einsam sind. Wenn dann ein angeblicher Enkel anruft, stehen sie mehr oder weniger stramm. Sie wollen dem Enkel im Alter noch etwas Gutes tun. Leider informieren sich viele Menschen nicht und warten in ihrem Kämmerlein bis zum Lebensende. Wenn dann doch mal jemand anruft, ist die Freude groß. Und in dieser Situation ist man leicht zu fangen.

Sie selbst wollen die Menschen informieren. Deswegen sind Sie Sicherheitsberater für Senioren im Kreis Plön und Kiel. Was gehört zu Ihren Aufgaben?

Ich halte ein bis zwei Vorträge in der Woche und berate die Leute in Einbruchsprävention. Außerdem gebe ich Vorträge über Sicherheit innerhalb und außerhalb der eigenen vier Wände. Es geht um Handtaschendiebstahl, Haustürgeschäfte, Telefonabzocke, den Enkeltrick, falsche Polizisten, falsche Handwerker - da ist alles dabei. Außerdem stehe ich als Ansprechpartner zur Verfügung. Viele kontaktieren mich, wenn sie einen dubiosen Anruf oder eine dubiose E-Mail bekommen haben. Ich bearbeite das dann und schicke es an die Landespolizei weiter.

Welcher Fall aus dem Kreis Plön ist Ihnen bis heute besonders im Gedächtnis geblieben?

Vorletztes Jahr hat hier in Schönberg bei der AWO eine junge Frau geklingelt. Sie behauptete, dass sie vom Seniorenbeirat sei und einen Strauß Blumen überreichen wolle. So hat sie die Frau an der Tür rausgelockt. Als die Frau draußen war, merkte sie nicht, dass jemand anderes hinter ihr rein huschte und das ganze Geld ausräumte.

Welche Masche ist aktuell im Trend?

Ganz beliebt sind gerade Anrufe, die ungefähr so ablaufen: "Hier ist Hauptkommissar Meyer, in ihrer Nachbarschaft wurde gerade eingebrochen. Wir haben einen festgenommen, aber die anderen sind geflüchtet. Wir haben ein Notizbuch erwischt und da ist auch Ihre Adresse drin. Sie müssen damit rechnen, das auch bei Ihnen eingebrochen wird, weil die anderen Verbrecher ja noch frei sind und immer weiter machen. Ich kann Ihnen nur empfehlen Ihre ganzen Wertsachen zusammenzupacken. Wir holen die ab und sichern sie für Sie, solange der Fall läuft." Diese Betrugsmasche läuft gerade am laufenden Band. Die Betrüger rufen dabei unter der Nummer 110 an. Sie nutzen Computerprogramme, mit denen sie jede beliebige Nummer beim Angerufenen anzeigen lassen können. Die Senioren denken dann, die Polizei ruft an. Dabei ruft die Polizei nie unter 110 an.

Wie suchen sich die Betrüger ihre Opfer aus?

Sie suchen in Telefonbüchern nach alten Vornamen. An einem Tag ist zum Beispiel der Buchstabe "H" dran. Dann werden alle Menschen angerufen, die einen Vornamen wie Hermine haben. So heißen jungen Menschen heute nicht mehr. Deswegen wissen die Betrüger, dass sie mit hoher Wahrscheinlichkeit Senioren am Telefon haben. So hangeln sie sich von Buchstabe zu Buchstabe und machen jeden Tag ein paar tausend Anrufe. Wenn von tausend Senioren nur zehn anbeißen, haben die Betrüger bereits gewonnen. Deswegen rate ich alten Menschen: Geht aus dem Telefonbuch raus! Verwandte und sonstige Bekannte kennen die Nummer sowieso, alle anderen geht sie nichts an.

Was soll man machen, wenn man einen dubiosen Anruf erhält?

Wenn man das erkennt, dann sollte man sofort auflegen und die 110 wählen. Beim Enkeltrick, also wenn sich jemand als Verwandter ausgibt, hilft eine Gegenfrage: "Wann bist du denn nochmal geboren?" Dann legen die Betrüger meistens auf. Man sollte sich auf nichts einlassen.

Und wenn man dennoch auf einen Betrüger reingefallen ist?

Auch dann gilt: Sofort die Polizei anrufen. Leider machen das zu wenige. Ich schätze, die Dunkelziffer liegt bei ungefähr 60 Prozent.

Warum ist das so?

Viele alte Menschen schweigen, weil sie Angst davor haben, dass sie von ihren Kindern in ein Heim gesteckt werden. Sie wollen nicht zugeben, dass sie Mist gebaut haben. Dabei kann das jedem passieren. Es sind auch schon hochintelligente Leute darauf reingefallen.

Was sind das für Menschen, die Senioren um ihre Ersparnisse bringen?

Das sind Leute, die den Deutschen absichtlich das Geld aus der Tasche ziehen wollen. Viele davon sitzen in der Türkei. Da gibt es große Callcenter, aus denen die Betrüger die ganze Zeit Anrufe tätigen. Sie sind da angestellt und bekommen eine Erfolgsprovision. Viele von ihnen waren vorher in Deutschland. Die haben sich dann zum Beispiel im Kreis Plön die dortigen Gepflogenheiten und Dialekte angeeignet.

Kann man die Betrüger irgendwie aufhalten?

Die erwischt man meistens nicht. Das Geld wird nämlich in der Regel von Drogenabhängigen abgeholt, die 50 oder 100 Euro fürs Abholen bekommen. Sie werden zwar manchmal von der Polizei festgenommen. Die nimmt ihnen die Beute ab und muss sie wieder laufen lassen, so viele Gefängnisse haben wir gar nicht. An die Hintermänner kommt man aber nicht ran, weil die mit unterdrückter Nummer anrufen und schwer zu identifizieren sind. Die Polizei ist da machtlos.

Gibt es Aussicht auf Besserung?

Die Menschen, die zu meinen Vorträgen kommen, kennen die klassischen Tricks schon und fallen nicht mehr so leicht darauf rein. Sie geben das Wissen auch an Bekannte weiter. Darüber freue ich mich. Mir macht es Spaß, den Leuten zu helfen. Aber man erreicht leider nicht jeden. Außerdem lassen sich die Betrüger immer wieder neue Tricks einfallen. Das Problem ist, dass auch ich auf diese neuen Maschen immer nur reagieren kann. Am wichtigsten ist es, dass das Thema weiter in der Öffentlichkeit steht.

Sie haben einen merkwürdigen Anruf oder eine dubiose E-Mail erhalten? Dann können Sie sich an Harald Tibus wenden unter Tel. 04344/413262 oder per Mail an harald-tibus@t-online.de.

