Der Himmel mag noch so grau und der Tag noch so trüb sein – im Harderpark in Preetz hellen leuchtende Farbtupfer die Stimmung auf. Zahlreiche Krokusse öffnen zurzeit ihre Blüten. Viele Spaziergänger bleiben angesichts der Pracht stehen und zücken begeistert ihre Handykameras.