Preetz

Beide Personen stehen unter medizinischer Beobachtung. Wo sie sich infiziert haben, ist noch unklar. Die Ansteckung wurde am vergangenen Sonnabend bekannt. Alle Bewohner und Mitarbeiter in dem betroffenen Bereich unterzogen sich danach Antigentests, die allesamt negativ ausfielen. Am Mittwoch erfolgte ein PCR-Abstrich bei weiteren 14 Mitarbeitern und Bewohnern, die Kontakt zu den Erkrankten hatten. Sie sind derzeit symptomfrei.

Im Haus gelten jetzt noch strengere Hygieneregeln

In der Einrichtung, die erst 2019 in Preetz eröffnet wurde, leben 79 Menschen, die von 90 Mitarbeitern versorgt werden.

Die Corona-Fälle haben Konsequenzen in der Einrichtung. Laut Geschäftsführerin des Diakonischen Werkes Plön/Segeberg Barbara Kempe sind schärfere Hygieneregeln in Kraft. Das Gesundheitsamt sprach vorerst bis Freitag, 22. Januar, ein Besuchsverbot aus. Die unterschiedlichen Bereiche des Hauses sind getrennt. Mitarbeiter und Bewohner aus einem Wohnbereich kommen nicht mehr mit den anderen Gruppen im Haus in Berührung. Generell tragen die Kräfte jetzt FFP2-Masken, wenn sie in engen Kontakt mit den Senioren haben.

Corona-Fall schon im vergangenen Jahr

Bereits im April 2020 trat im Haus am Cathrinplatz ein Corona-Fall auf. Ein Mitarbeiter der Küche hatte sich infiziert, der keinen weiteren Kontakt ins Haus hatte. Weitere Ansteckungen gab es danach nicht.