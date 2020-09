Pflegeplätze im Kreis Plön sind knapp. In Preetz könnte es bald etwas Entspannung geben: 47 weitere Bewohner können in einen Erweiterungsbau im Haus am Klostergarten in Preetz einziehen, der bis Ende 2022 an der Klosterstraße entstehen soll. 15 Millionen Euro werden dafür in die Hand genommen.