Viele Wege an den Seen und Flüssen sind überflutet, das Wasser drückt sich aus dem Flussbett in angrenzende Wiesen. Der Pegelstand der Schwentine liegt nur noch sechs Zentimeter unter dem höchsten je gemessenen Wert von 20,13 Metern über Normalnull. In Preetz herrscht Hochwasser.