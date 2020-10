Der Trend, Straßenausbaubeiträge zu erheben, ist in Kommunen rund um Kiel rückläufig. Doch in Schönberg könnten die Beiträge bald wieder eingeführt werden. "Das ist der falsche Weg", meint Sönke Bergemann, Geschäftsführer von Haus und Grund in Kiel.