Preetz ist weit von der Null entfernt

Eigentlich sollten im Haupt- und Finanzausschuss die Kennzahlen für den Etat 2021 beraten werden. Diese Kennzahlen dienen als eine Art Leitplanke für die selbst auferlegte Disziplin in den Ausschüssen, das eigene Budget nicht zu überschreiten.

Doch zuvor nannte Bürgermeister Björn Demmin die geschätzte Millionensumme, die bislang im aktuellen Etat wegzubrechen droht, der doch eigentlich ausgeglichen sein sollte.

In der Schwimmhalle fehlten Eintrittsgelder in Höhe von 80.000 Euro, durch Einsparungen liege das Defizit bei 55.000 Euro. „Wir haben noch keinen Kenntnisstand, dass das erstattet wird“, so Demmin.

Wunsch nach weiteren Konjunkturpaketen

Bei der Gewerbesteuer könne man ebenfalls Mindererträge erwarten, hatte Demmin schon im April in der Stadtvertretung erläutert. Allerdings werde es wohl erst in den kommenden Jahren zu deutlichen Einbrüchen kommen. Der Ansatz für 2020 lag bei 2,64 Millionen Euro. „1,6 Millionen haben wir jetzt schon, das sind 60 Prozent.“ Hilfreich wäre es aus seiner Sicht, auch für die kommenden Jahre ein Konjunkturpaket zu schnüren.

Bei der Vergnügungssteuer seien bisher 50.000 Euro geflossen, 216.000 Euro habe man eingeplant. Die Ausfälle könnten durch die lange Schließung von Spielhallen und Gaststätten nicht mehr kompensiert werden. Es sei kein Ausgleich durch Förderungen vorgesehen. Mögliche Ausfälle bei der Konzessionsabgabe könne man noch nicht beziffern.

Massive Rückgänge erwarte die Stadt durch die Senkung der Mehrwertsteuer und die deutliche Konsumzurückhaltung bei der Umsatzsteuer, für die man 765.000 Euro eingerechnet hatte. „Die erste Tranche ist mit 129.000 Euro schon deutlich geringer ausgefallen, sonst wären es um die 190.000 Euro gewesen“, sagte Demmin. Man rechne mit einem Defizit von 400.000 Euro.

Dramatischer Verlust bei Einkommensteuer

Noch dramatischer schätze er den Verlust bei der Einkommensteuer – die größte Einnahmequelle der Stadt mit 7,45 Millionen Euro – ein. „Wir kalkulieren mit Mindererträgen von 1,5 Millionen Euro.“

Doch bevor man einen Nachtragshaushalt verabschiede, sollte man die weitere Entwicklung bis nach den Sommerferien abwarten, appellierte der Bürgermeister an die Ausschussmitglieder. Der Haupt- und Finanzausschuss tagt wieder am 19. August, knapp zwei Wochen vor der Sitzung der Stadtvertretung.

"Auf politische Steckenpferde verzichten"

Bis dahin wollen die Fraktionen überlegen, wo man noch Geld einsparen kann. Da müsse man auf manches „politische Steckenpferd“ verzichten, mahnte der Büroleitende Beamte Sven Wilke an. „Wir sind ganz weit weg von der Null, die ist nicht mehr zu schaffen“, sagte auch Ausschussvorsitzender Axel Schreiner ( CDU). „Wir müssen rechtzeitig handeln, desto mehr Spielräume haben wir.“

Der Beschlussvorschlag, dass die Verwaltung bis zum 19. August einen Entwurf mit Kürzungen im notwendigen Umfang für den Nachtragshaushalt vorlegen soll, wurde einstimmig angenommen.

Mit einer Gegenstimme folgte der Mehrheitsbeschluss, dass die Kennzahlen auch erst im August festgelegt werden sollen. Mario Drews ( SPD) hatte sich zuvor dafür eingesetzt, die Ansätze gleich pauschal um 15 Prozent zu kürzen. Doch das mochten die anderen nicht mittragen. Wohl auch aus dem Prinzip Hoffnung heraus, dass die Zahlen im August für das kommende Jahr doch wieder etwas besser aussehen könnten.

