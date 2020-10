„Wir könnten mit einem blauen Auge davonkommen.“ So beschreibt Bürgermeister Björn Demmin die Haushaltssituation in der Stadt Preetz. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie sorgen zwar in einigen Bereichen für ein deutliches Defizit, dafür steigen die Gewerbesteuer-Einnahmen überraschend stark.