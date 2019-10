Kippt das Fest zum Stadtjubiläum?

Preetz

Der Haushaltserlass des Landes war erst am 30. September gekommen. Danach konnte die Verwaltung anfangen, den Etatentwurf für 2020 aufzustellen, berichtete der Büroleitende Beamte Sven Wilke im Ausschuss für Wirtschaft, Sport, Kultur (WSK) am Dienstagabend.

Schnell war klar, dass das Geld angesichts steigender Kosten vor allem im Ausschuss für Kinder, Jugend, Schule, Soziales, Gleichstellung (KJSSG) für Personal, Schulbeiträge und Kindertagespflege nicht für alle geplanten Maßnahmen reicht.

"Die schwarze Null tut uns allen weh"

„Diese Mehrkosten kann man nicht nur einem Ausschuss aufbürden, sondern muss sie solidarisch verteilen“, erklärte Wilke. So seien in allen Ausschüssen geplante Ausgaben herausgenommen worden. „Die schwarze Null tut uns allen weh – aber wir streichen ja nicht aus Spaß.“

Doch der WSK grätschte dazwischen. Bauchschmerzen hatten viele Mitglieder vor allem damit, dass die geplanten Kosten für das Stadtjubiläum in Höhe von 53.000 Euro ebenfalls dem Rotstift zum Opfer fallen sollten. 2020 jährt sich die Verleihung der Stadtrechte für Preetz zum 150. Mal – das sollte eigentlich laut Beschluss der Stadtvertretung groß gefeiert werden.

Nicht an Schulen sparen und auf den Putz hauen

Für ein Veranstaltungskonzept war extra eine Arbeitsgruppe eingerichtet worden. „Aber wenn man an den Schulen spart, wie kann man dann sagen, wir hauen auf den Putz?“, fragte Bürgermeister Björn Demmin. Man könne auch selbstbewusst vertreten, dass es nur eine Festsitzung der Stadtvertretung geben werde.

Da konnte Hans-Jürgen Gärtner ( CDU) nicht mitgehen: „Wir geben für die Sommeroper 7000 Euro dazu und zum Stadtjubiläum nichts? Das geht nicht.“ Die CDU schlug vor, den Ansatz auf 100.000 Euro festzulegen und auf einen Zuschuss vom Kreis Plön zu hoffen.

Der SPD war dieser Ansatz zu hoch, Carl Henning Höpcke schlug 40.000 Euro vor. „Zum ersten...“, kommentierte Demmin die durch den Ratssaal fliegenden Zahlen.

40.000 Euro mit Sperrvermerk für das Stadtjubiläum

Die Ausschussmitglieder einigten sich schließlich mit fünf Ja- und drei Nein-Stimmen auf die 40.000 Euro, die sie mit einem Sperrvermerk versahen.

Danach wurden Punkt für Punkt weitere Anträge für Maßnahmen abgehakt, die noch in den Haushalt aufgenommen werden sollen. Mehrheitlich genehmigt wurden 4200 Euro für das Heimatmuseum (Lackierung der Fenster) und 10.000 Euro für Sportzentrum und Badestelle Lanker See.

Abgelehnt wurde dagegen ein Antrag des Stadtmarketing-Vereins Schusterstadt Preetz, den städtischen Zuschuss von 50.000 Euro pro Jahr auf 78.000 Euro zu erhöhen.

Feilschen wie auf einem Basar

Die Vertreter der Verwaltung betrachteten das Feilschen wie auf einem Basar mit Fassungslosigkeit. „Alles, was neu dazu kommt, reißt die Null“, warnte Demmin. Aber das sei dann von der Politik so gewollt, betonte er.

Der Ausschuss beschloss seinen Budget-Entwurf zunächst mit sieben Ja-Stimmen bei einer Enthaltung, will aber in einer Sitzung am 26. November noch einmal darüber beraten, weil es auch noch einen Prüfauftrag an die Verwaltung für eine neue Flutlichtanlage im Sportstadion gab.

