Heikendorf

„Wir wissen, dass unsere Hügel ideal zum Rodeln sind, und wir können auch gut verstehen, dass in Lockdown-Zeiten der Bewegungsdrang groß ist“, sagt Simone Spindler, zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit im Golf-Club Kitzeberg. Doch es gibt gleich mehrere Gründe, weshalb der gemeinnützige Verein die Rodelaktivitäten „mit Unmut“ verfolgt. Aktuell sei nämlich die gesamte Golfanlage gemäß der Landesverordnung zur Bekämpfung des Coronavirus geschlossen, so Spindler.

Das bedeutet, dass auch Club-Mitglieder den Platz für die Sportausübung nicht betreten dürfen. „Unsere Mitglieder halten sich schweren Herzens daran und gehen noch nicht einmal auf dem Golfplatz spazieren“, berichtet Simone Spindler. Gleichzeitig würden zahlreiche Kinder und Jugendliche den Platz zum Rodeln aufsuchen. Das sei, so der Golf-Club, für viele Mitglieder „schwer nachvollziehbar“.

Verbot auf dem Kitzeberger Golfplatz wird ignoriert

Und: Grundsätzlich ist das Betreiben von Wintersport auf der privaten Fläche, die seit 1902 von dem Verein gepachtet wird, ohnehin nicht erlaubt. Entsprechende Schilder weisen auf dieses Verbot hin, das seit Jahrzehnten von Rodlern, Ski- und auch Snowboardfahrern gepflegt ignoriert wird. Der Golf-Club in Kitzeberg hat die verbotenen Winterfreuden bisher stillschweigend geduldet. „Wir wissen, dass es im Umkreis die beste Stelle zum Schlittenfahren ist. Aber die Situation ist versicherungstechnisch schwierig und das Rodeln gefährlich“, sagt Simone Spindler.

Offiziell wurde das Wintersport-Verbot daher schon 1976 eingeführt, nachdem es zuvor zahlreiche Verletzungen auf dem Golfplatz gegeben hatte, weil Schlittenfahrer gegen Bäume prallten. In einer Mitteilung des Golf-Clubs vom Winter 1976 heißt es zum Rodelverbot: „Sicher werden die Kinder und manche Erwachsene darüber traurig sein. Indes hat unsere Heikendorfer Polizei schon im letzten Jahr an dieser Stelle leider Anlass gehabt, auf die großen Gefahren des Rodelns auf dem Golfplatz hinzuweisen: Es ereigneten sich mehrere schwere, in zwei Fällen fast tödliche Unfälle rodelnder Kinder.“

Golf-Club Kitzeberg fordern, wegen Corona aufs Rodeln zu verzichten

Der Golf-Club Kitzeberg möchte insbesondere im Hinblick auf die Corona-Pandemie an die Vernunft der Menschen appellieren, damit es nicht zu Kontrollen seitens des Gesundheits- oder Ordnungsamtes kommt. Weitere konkrete Maßnahmen, um Rodler von der Strecke fernzuhalten, sollen aber vorerst nicht eingeleitet werden. „Wir dürfen es offiziell nicht erlauben, aber wir wollen auch nicht der böse Golf-Club sein.“ Deswegen wird es laut Spindler bei den Verbotsschildern und dem eindringlichen Appell, auf das Rodeln dort zu verzichten, bleiben.

Nur beim Umgang mit den sogenannten Grüns, also den Flächen, die das Loch in unmittelbarer Nähe umschließen, hört für den Verein der Spaß auf. Diese besonders sensiblen Flächen sind mit Pfählen und rot-weißem Flatterband abgesteckt, damit niemand sie betreten kann. Doch nach Angaben des Clubs werde das Flatterband immer wieder herausgerissen und die Bereiche mit Schlittenkufen und Fußabdrücken zerstört, welche anschließend kostenintensiv repariert werden müssen. „Das ist nicht nachvollziehbar.“ Ab sofort gibt es daher einen Dienstplan für Mitarbeiter des Golf-Clubs, um diesen Bereich zu kontrollieren.

Schlittenfahren in Heikendorf: Verständnis für die Kinder

Einen dauerhaften Wachdienst oder Zäune soll es allerdings nicht geben. „Wir möchten das Rodeln eigentlich nicht verbieten, weil wir absolut verstehen können, dass die Kinder Freude haben, wenn bei uns schon mal Schnee fällt. Aber wir können leider auch nicht sagen, kommt her und rodelt bei uns.“