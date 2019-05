Heikendorf

Bernd Holst (58), genannt „Porky“, ist der Mann, um den sich im Heikendorfer Schulredder alles dreht. In seinem Wohnzimmer stehen ein elektronisches Schlagzeug, ein paar Trommeln, Computer-Bildschirme mit Lautsprechern und irgendwo in der dunklen Ecke eine unscheinbare Sitzgruppe mit Couch und Sesseln. In diesem Haus gibt die Musik den Ton an. „Ich habe mein akustisches gegen ein elektronisches Schlagzeug ausgetauscht. Wegen der Nachbarn“, erklärt der freundliche Mann mit dem knallblauen T-Shirt und der Aufschrift „Schoolredder Allstars“. Seitdem kann er in seiner Stube mit Blick ins Grüne wieder anständig proben. Ohne Krach.

Bestechung im Schulredder mit Pralinen

Früher war das anders. Als Porky 1981 mit knapp 20 Jahren das Haus gegenüber von der Heinrich-Heine-Schule im Schulredder erbte, bewohnten links und rechts seine Oma und die Eltern die Häuser. „Die konnten wir alle mit Pralinen bestechen“, erzählt Jörg Lüth (50), der damals zu den regelmäßigen Probengästen gehörte. Höchstens die Lehrer ihrer ehemaligen Schule hätten sich mal beschwert, wenn montagmorgens Sessiongäste den Absprung nicht rechtzeitig geschafft hatten. „Hier waren immer Leute. Einmal hat hier auch ein Franzose gewohnt, den kannte ich eigentlich gar nicht und konnte ihn auch schlecht verstehen“, erinnert sich Porky. Um die Verpflegung mussten sich die jungen Leute nie sorgen. Porkys Mutter hat alle Musiker durchgefüttert. „Egal, wer da kam.“

Einer der ersten Stunde war Gitarrist Jens Seiffert (57), heute Bandleader der Kieler Country-Band Nashville City, die sich damals im Schulredder zusammen mit Bernd Lüth (56) und Porky gründete. „Ich habe das Gefühl, wir haben die ganzen 80er verschlafen, weil wir immer nur hier waren und Mucke gemacht haben“, meint Bernd Lüth mit Blick auf die alte Fotowand. Zeitzeugen von spontanen Gigs, ersten Auftritten und Schnapsleichen. Im Laufe der Jahrzehnte blieben die musikalischen Kontakte mehr oder weniger eng. Die Jungs von damals gründeten unterschiedliche Bands und teilweise Familien.

Auftritt der Schoolredder Allstars schlug ein wie eine Bombe

Dann kam das Jahr 2015 und zwei Grundstücke von Porkys Haus entfernt sollte ein Gewächshaus mit großem Tamtam abgerissen werden. Der Eigentümer wünschte sich eine Party mit Musik. Porky griff sofort zum Telefon und wusste, wen er anrufen sollte. „Wir sind ja quasi ein Pool von Musikern, bei denen die Chemie stimmt“, erklärt Jens Seiffert. Als Porky seine alten Musikkumpels anrief, zögerten sieben von ihnen nicht lang und traten auf der Party als „Schoolredder Allstars“ nach Jahrzehnten spontan zusammen auf. „Das ging sehr gut. Wir hatten einen Song 25 Jahre nicht gespielt und fingen an. Und alles passte!“ erzählt Sigi Johannsen (58). Der Song „Take it easy“ von den Eagles sei so ein gemeinsamer Juwel. „Da könnte man uns nachts um drei Uhr aus dem Bett treten, wir würden loslegen“, meint Bernd Lüth.

Bei den Zuhörern rund um das zerlegte Gewächshaus sei der Auftritt eingeschlagen wie eine Bombe. Seitdem haben die Schoolredder Allstars, die alle weiterhin in ihren eigenen Bands spielen, regelmäßige Anfragen auch aus der Gemeinde Heikendorf. Ob Maibaumfest oder Neujahrsempfang, die Alt-Musiker glänzen mit einem Mix aus Country-Rock, Oldies, Folk, Blues und dem speziellen „Ostufer West Coast“-Style plus mehrstimmigem Gesang.

„Es ist wirklich bemerkenswert, dass es nach 40 Jahren immer noch so gut passt. Zusammen klingt das absolut cool“, sagt Porky. Dabei wurde einigen der Musiker in der Schule seinerzeit absolute Talentfreiheit bescheinigt. Mit ihrem Schulredder-Revival beweisen die Jungs von damals das Gegenteil.