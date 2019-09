DDR-Alltag in Schwarz-Weiß

Heikendorf

Die Schau zeigt Fotografien aus Ostdeutschland von 1985 bis 1992. Alles unter dem Titel „Sozialismus – Die Fixierung des Flüchtigen“. Ulrich Hehenkamp, Amtsdirektor des Amtes Schrevenborn, freut sich auf die Schau, die bis zum 27. Oktober im Rathaus zu sehen sein wird. Für ihn ist die Ausstellung auch eine persönliche Sache – mit dem Künstler ist er seit 20 Jahren befreundet.

Es ist der Berliner Fotograf Aram Radomski, wie Hehenkamp 56 Jahre alt, der unter anderem 2009 mit dem Bambi für seine Fotos ausgezeichnet wurde. Bei der Eröffnung um 19 Uhr wird er als Zeitzeuge von der Wendezeit erzählen und Fragen beantworten. Radomski gehörte zur Opposition in der DDR. Bekannt wurde er durch heimliche Filmaufnahmen von der Montagsdemonstration am 9. Oktober 1989 in Leipzig, die von bundesdeutschen Medien ausgestrahlt wurden. Bilder, die um die Welt gingen. Radomski war auch politischer Häftling. „Einen solchen Ansprechpartner findet man nicht alle Tage“, sagt Hehenkamp.

Die Wende im Osten live erlebt

Auch der Amtsdirektor hat, allerdings als Westdeutscher, „die Wende im Osten live miterlebt“. Im Jahr 1990 war sein Arbeitsplatz nicht in Heikendorf, sondern in Mecklenburg-Vorpommern. Als 27-jähriger Verwaltungsjungspund kam er da gerade als Aufbauhelfer in die Gemeinde Feldberg. Seine Arbeit sollte nur ein Jahr dauern. Die Rückfahrkarte hatte Hehenkamp schon, doch er löste sie nicht ein und blieb 21 Jahre im Osten. Er erinnert sich heute an eine „Aufbruchstimmung, die unbeschreiblich war“ – aber auch an den Stimmungsknick, als Zug um Zug Staatsbetriebe von der Treuhand abgewickelt wurden. „Viele haben damals ihren Job verloren, weil der Bedarf nicht mehr da war.“

Subjektive Erfahrungen

In den Fotos seines Freundes Radomski spiegelt sich der graue, marode, zerbröckelnde ostdeutsche Alltag wieder. Abgestellte Trabis, die 1991 in Berlin am Straßenrand vor sich hin gammeln. Eine kaputte Hauswand, auf der steht: „Dieses Haus ist bewohnt, bitte nicht abreißen.“ Aber auch Menschen auf der Straße, bei der Passkontrolle oder beim Eisessen. Alles subjektive Erfahrungen, sagt Radomski. Zwischen der Staatsdoktrin und den großen Losungen der DDR stellt er „Zustände des Profanen“ dar. Der Berliner freut sich auf seine Foto-Installation in Heikendorf: „Es wird ein riesengroßes Potpourri von Bildern, es wird ziemlich cool aussehen“, verspricht er schon mal vorab am Telefon.

