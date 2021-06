Die Diskussion um eine Straßenausbaubeitragssatzung sorgt seit Jahren für Ärger in Heikendorf. Jetzt wollen die Kommunalpolitiker erneut beraten, ob sie ihre Bürger zur Kasse bitten. Doch einige Anlieger in Kitzeberg sind aktiv geworden: Sie haben ihre Straße auf eigene Kosten sanieren lassen.

Von Nadine Schättler