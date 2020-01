Bücherei wird digital

Heikendorf

Wir befinden uns im Zeitalter der digitalen Revolution. In ganz Schleswig-Holstein können Leser ihre Bücher zum Ausleihen bereits online bestellen und Leihfristen verlängern. In ganz Schleswig-Holstein? Nein! Eine unbeugsame Bücherei in Heikendorf leistete dem technischen Fortschritt über viele Jahre Widerstand. Doch Bücherei-Leiterin Beate Geier (64), die sich im Herbst in den Ruhestand verabschiedet, möchte ihrem Nachfolger eine geordnete, moderne Bibliothek übergeben. „Mir persönlich war der freie Zugang für alle Bürger immer wichtiger als eine technische Aufrüstung“, sagt sie. Denn nicht nur in Sachen Digitalisierung ist die Gemeindebücherei Heikendorf wie ein kleines gallisches Dorf in Schleswig-Holstein. Auch gegen die Einführung von Lesegebühren wehrt sie sich als einzige im Land erfolgreich. „Ich finde es wichtig, dass alle Menschen einfach zu uns kommen können. “

Falsche Barcodes auf 28.000 Etiketten

Doch jetzt möchte Beate Geier, die seit über 40 Jahren die Bücherei in Heikendorf leitet, ihrem Nachfolger keine Brocken in den Weg legen. Denn der Eintritt in das neue Zeitalter erledigt sich nicht nebenbei. „Wir sind richtig gut beschäftigt. Eigentlich sogar Tag und Nacht, wenn man es genau nimmt“, erzählt die Bibliothekarin. Seit September ist ein dreiköpfiges sogenanntes Konvertierungsteam mit dem Thema Digitalisierung in der Heikendorfer Gemeindebücherei beschäftigt. Sarah Röhrdiek erarbeitete zunächst ein umfangreiches Konzept zur Vereinheitlichung, Verortung und Verarbeitung der über 22.000 Medien im Bestand. Dann kam die Technik mit Scanner, Computer und Barcodes ins Spiel. Und die funktionierte nicht. „Uns ist viel Zeit dadurch verloren gegangen“, erzählt Sarah Röhrdiek. Eine Rolle mit 28.000 Etiketten etwa trug falsche Barcodes. Alle Etiketten mussten per Hand überklebt werden. Auch die Scanner bereiteten technische Probleme. Jetzt arbeitet das Team meist länger als geplant und nimmt manchmal sogar Arbeit mit nach Hause. Denn bis Oktober, wenn Beate Geier sich verabschiedet, soll die Digitalisierung weitgehend abgeschlossen sein. „Wir haben erst etwa vier Prozent geschafft“, erklärt die Büchereileiterin ein wenig ernüchtert.

Gründlichkeit ist Pflicht

Durch die technischen Probleme konnte die eigentliche händische Arbeit für ein modernes Medienerfassungssystem mittels elektromagnetischer Wellen - die Fachleute sprechen von Radio Frequency Identification (RSID) - erst nach Weihnachten beginnen. Seitdem sitzen Sarah Röhrdiek, Harry Olschewski und Wolfgang Mengel in der Bücherei stundenlang an ihren Arbeitsplätzen. Sie schlagen Bücher auf, geben im Computer ISBN-Nummern ein, suchen Daten aus den öffentlichen Datenbanken, ergänzen die für Heikendorf spezifischen Daten, kleben Etiketten auf Medien und scannen Barcodes. Dann wird noch einmal kontrolliert: Stimmen Verfasser und Titel, Inhalt, Verlag und Erscheinungsjahr? Innerhalb einer Auflage können Ausgaben und Seitenzahlen variieren. Da ist Gründlichkeit Pflicht. „Wenn etwas falsch eingegeben wird, kann man mit dem ganzen System nichts anfangen“, weiß Beate Geier, die sich als Digitalmuffel outet. „Ich bin kein besonderer Vertreter der EDV.“ Die persönliche Beratung ihrer Leser liegt ihr daher weiterhin am Herzen. Sollte das System ein gewünschtes Buch nicht finden, ist der Gang zum Regal für das Personal weiterhin Pflicht, findet die Bibliothekarin. Bis es aber soweit ist, bleiben Karteikarten und Bleistift in Heikendorf erst einmal noch Routine.

