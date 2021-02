Heikendorf

Der Streit um die Sanierung des Möltenorter Hafens könnte jetzt eine überraschende Wendung nehmen. Heikendorfer Gemeindevertreter sowie der Gemeindewerke-Aufsichtsrat sind nach einer spontan angesetzten Beratung beider Gremien Ende vergangener Woche offenbar jetzt doch bereit, über „Alternativlösungen“ nachzudenken, bei denen zumindest eine der zwei Hafen-Holzbrücken erhalten bleiben könnte. Mit-Auslöser der neuen Nachdenklichkeit ist der offene Brief eines Heikendorfers an Gemeindevertreter und Aufsichtsräte – gespickt mit offenbar gerechtfertigter Kritik.

Ob eine der Holzbrücken wirklich bleibt, soll nach Angaben von Bürgermeister Tade Peetz ein von der Gemeinde in Auftrag gegebenes Gutachten zeigen: „Dessen Ergebnisse liegen voraussichtlich in etwa sechs Wochen vor.“

Bürgerinitiative in Heikendorf kämpft seit Jahren gegen die Sanierungspläne

Bislang lehnten die Gemeindewerke Heikendorf (GWH) Sanierung/Erhalt der Holzbrücken aus Kosten- und Sicherheitsgründen kategorisch ab. Stattdessen sieht die GWH-Planung neue Schwimmstege vor. Eine dann effektivere Nutzung der Wasserfläche soll die Schaffung von mehr als 30 zusätzlichen Boots-Liegeplätzen ermöglichen.

Gegen diese Pläne kämpft seit knapp zwei Jahren die Bürgerinitiative „SOS Möltenorter Hafen“. Aus Sicht der Initiative zerstörten die GWH-Pläne nicht nur den traditionellen Charakter des Hafens und damit seine Anziehungskraft für Besucher. Auch Berufsfischern und Gastronomen mit Liegeplätzen an den Holzbrücken schade der geplante Abriss massiv. Deshalb legte die Initiative ihrerseits ein Konzept inklusive Gutachten zur Sanierung/Erhalt der Holzbrücken mit deutlich geringerem finanziellen Aufwand vor (KN-online berichtete mehrfach).

"Fakten" gegen "Fakes" im Heikendorfer Anzeiger

Zu diesem Alternativvorschlag nahmen aber weder GWH noch Gemeindevertretung bislang offiziell Stellung. Stattdessen veröffentlichten sie Ende Dezember im Heikendorfer Anzeiger einen achtseitigen Flyer zur Hafensanierung mit „Fakten“ der GWH, die sie den „Fakes“ der Initiative gegenübergestellten, damit sich Bürger ihre eigenes Urteil bilden könnten.

Die Machart des Flyers trieb Florian von Westerholt die Zornesröte ins Gesicht. Das sei keine Info-Broschüre, schrieb der Chef eines Heikendorfer Medienunternehmens in seinem offenen Brief, sondern „eine Gegenüberstellung lauter unbelegter Behauptungen ohne Quellenangaben.“ Außer über „Worthülsen aus der Luftnummernfabrik der Werbebranche“ ärgerte sich von Westerholt vor allem über unseriöses Zahlenwerk.

So kalkulierten die GWH zwar mit Mehreinnahmen durch mehr Boots-Liegeplätze, Unterhaltskosten seien in den Berechnungen aber über 40 Jahre hinweg gleich geblieben. Auch Kreditkosten tauchten an keiner Stelle auf.

Heikendorfs Ex-Bürgermeister will neue Prüfung der Zahlen

Die Kritik blieb nicht ohne Wirkung. So schrieb Heikendorfs Ex-Bürgermeister und SPD-Fraktionschef Alexander Orth in einer der Redaktion vorliegenden Mail an seine „lieben Gemeindewerkenden“: Der offene Brief habe ihn veranlasst, den Kostenvergleich zum Hafenausbau noch einmal zu prüfen. „Vorsichtig ausgedrückt“ gelange er zu dem Urteil, „in einer BWL-Klausur wäre man damit glatt durchgefallen.“

Er halte es für „unabdingbar“, sich nun „ergebnisoffen“ mit der Wirtschaftlichkeit der aktuellen Planung zu befassen: „Ich bin nicht bereit, halb Möltenort in Aufruhr zu versetzen, wenn wir die deutliche Überlegenheit der aktuellen Planung nicht zweifelsfrei nachweisen können.“

Initiative will Widerstand noch nicht aufgeben

Ein sich vielleicht abzeichnender Kompromiss mindert den Widerstand der Bürgerinitiative (noch) nicht. Derzeit werde die Fragestellung für ein Bürgerbegehren gegen die GWH-Pläne mit der Kommunalaufsicht des Landes abgestimmt. Sollten mindestens 850 Heikendorfer die Pläne auf Unterschriftenlisten ablehnen, könnte sie ein Bürgerentscheid endgültig zu Fall bringen. Als Termin für eine solche Abstimmung an der Wahlurne käme die Heikendorfer Bürgermeisterwahl (5. September) oder die Bundestagswahl (26. September) infrage.

Ob die Initiative auf einen Kompromissvorschlag eingehen würde, machte Vorstandsmitglied Wolfgang Merkel von Voraussetzungen abhängig: Die Atmosphäre des Hafens müsse erhalten bleiben, der Gewinn an Liegeplätzen zu Kosten und Umweltaspekten im Verhältnis stehen. „Denn im Boden aufgewühlte Substanzen wie Öl und Teer könnten massive Schäden anrichten.“