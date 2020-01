So richtig rund läuft es beim VfR Laboe in dieser Spielzeit in der Fußball-Verbandsliga Ost noch nicht. Während das Team von VfR-Coach Miki Mladenovic in der Vorsaison den dritten Tabellenplatz erreichte und dabei 50 Punkte einheimste, rangiert das Team momentan mit lediglich 15 Zählern auf Rang 13.