Heikendorf

Seit acht Jahren ist Sebastian Meien Wahl-Heikendorfer. Zuvor lebte er in der Großstadt und war als Kameramann für Fernsehproduktionen und Reisefilme weltweit unterwegs. Dort habe er, so der junge Familienvater, seine Passion für die Gastronomie entdeckt. „Wir haben eine Filmreihe über 30 internationale Restaurants gedreht. Da entwickelt man einen Geschmack und ein Gespür für das, was die Leute mögen und wollen“, sagt er. Aus der Passion entstand bald der Traum, etwas Eigenes zu schaffen.

Ort des Cafés verkörpert Meer, Weite und grenzenlose Freiheit

Als Meien mit seiner kleinen Familie durch Kontakte zu Freunden dauerhaft in Heikendorf strandete, stolperte er über das ehemalige Café Fährhuus in bester Fördelage und erkannte ein aus seiner Sicht zu wenig genutztes Potenzial. „Ich dachte, speziell dieses Ding, da muss etwas passieren“, erzählt Sebastian Meien. Der Ort des Cafés verkörpere für ihn alles, was wichtig ist: „Meer, Weite und mit den vorbeiziehenden Container- und Kreuzfahrtschiffen ein Gefühl von grenzenloser Freiheit.“

Dieses möchte er jetzt mit einem maritimen Bistro-Konzept aufleben lassen, das sich auf kleine und für die Region typische warme und kalte Speisen sowie eine entspannte Atmosphäre konzentriert. Bei der Gestaltung des neuen Innenraums mit insgesamt 30 Sitzplätzen unterstützt Sebastian Meien ein befreundeter Innenarchitekt. Das Konzept, so Meien, beinhalte einen gestalterischen Mix aus hellen und maritimen Farben, Messingelementen und verspielten Fliesen. Außerdem präge zukünftig „der unbeschreibliche Ausblick“ den Raum.

Take-away-Fenster versorgt Gäste auf der Terrasse

Nicht nur von innen, auch von außen wird in diesen Wochen mit Hochdruck renoviert. Die Außenfassade soll im Strandhaus-Stil mit weißen Holzpaneelen verkleidet werden. Herzstück wird zudem eine neu gestaltete Außenterrasse sein, die Sebastian Meien – ebenso wie Spaziergänger auf der Promenade – über ein Take-away-Fenster versorgen möchte. „Regionalität, Frische und Qualität sind mir wichtig“, sagt Meien, der einen kaufmännischen Partner mit im Boot hat. Zudem übernimmt Eddy Valbuena die Küchenleitung, den viele Heikendorfer noch aus seiner Zeit im Seeblick-Beach-Kiosk kennen.

Am Wochenende gibt es Frühstück auf der Karte

In dem erweiterten Bistro sollen Kuchen und Torten von Bäcker Schlüter angeboten werden, der zuletzt Pächter des Cafés gewesen ist. Doch auch ein guter Wein am Abend oder ein Longdrink gehören laut Meien zum neuen „Fährhuus“-Konzept, das an den Wochenenden sogar ein kleines Frühstück auf der Karte haben wird. Der neue Pächter hat viele Ideen und möchte das Fährhuus mit dem Hafenambiente auch für kleiner Veranstaltungen öffnen. Er freut sich über die Unterstützung aus der Gemeinde Heikendorf. „Wir haben die ganze Zeit sehr viel Zuspruch für unser Projekt bekommen.“

Menschen können zu jeder Jahreszeit zusammenkommen

Damit das so bleibt, plant Sebastian Meien den Einbau einer modernen Abluftreinigungsanlage mit Aktivkohlefilter, um Anwohner durch die Erweiterung der Ganzjahres-Gastronomie nicht mit Emissionen zu belasten. Und: Seinen Traum einer eigenen Gastronomie hofft der Pächter, zukünftig mit möglichst vielen Besuchern – ausdrücklich auch mit Familien – zu teilen. „Ich möchte einen Ort in und für Heikendorf schaffen, an dem die Menschen zu jeder Jahreszeit zusammenkommen und sich wohlfühlen können.“