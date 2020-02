Tempo 30 auf der B76 in Plön: Mit einem erneuten Antrag will die SPD-Fraktion in Plön das Thema weiter durchsetzen. Die Stadtpolitik hatte im September 2019 gefordert, die Geschwindigkeitsbegrenzung vor einer Schule und einem Kindergarten einzuführen. Das lehnt die Plöner Kreisverwaltung ab.