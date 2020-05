Seit Mittwoch sind im Amt Schrevenborn fast alle 40 Spielplätze wieder geöffnet. Als Auflage gilt unter anderem die Abstandsregel. Wie Eltern und Kinder damit umgehen, haben die Kieler Nachrichten am Piratenschiff am Möltenorter Strand in Heikendorf die Spielplatz-Besucher gefragt.