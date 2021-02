Heikendorf

Ein falscher Corona-Alarm löste am Mittwochvormittag an der Heikendorfer Grund- und Gemeinschaftsschule zwischenzeitlich große Unruhe und Sorge aus unter Schülern, Lehrern sowie Eltern. Grund dafür war ein Anruf – angeblich aus dem Plöner Gesundheitsamt. Danach sei eine Schülerin der 10a mit dem Corona-Virus infiziert. Aber dann stellte sich heraus: Der Anruf war fingiert.

Doch das habe die Mitarbeiterin im Büro der Schule erst einmal nicht realisieren können, berichtet die kommissarische Schulleiterin Kirsten Kiehn auf Nachfrage: „Der Anruf klang echt.“ Also musste sofort gehandelt werden: Die gerade laufende vierte Unterrichtsstunde in der 10a wurde abgebrochen, die ganze Klasse vorzeitig nach Hause geschickt.

Anruf des Gesundheitsamtes war ein Fake

Erst später nach Rücksprache mit dem Plöner Gesundheitsamt habe sich herausgestellt, dass es sich bei der „Nachricht“ um ein Fake handelte. Wer das aus welchem Grund in die Welt setzte, darüber wollte die Schulleiterin nicht spekulieren. „Wir haben den Vorfall der Polizei gemeldet, die der Sache jetzt weiter nachgeht.“ Weitere Auswirkungen auf den Schulalltag habe der Vorfall laut Schulleiterin nicht.

Der Vater der Schülerin mit angeblicher Corona-Infektion kann über diesen „Streich“ überhaupt nicht schmunzeln. „So einen unbegründeten Verdacht in die Welt zu setzen grenzt ja schon fast an Rufmord oder Verleumdung“, schimpft Christian Duhnke, der jetzt sogar eine Anzeige bei der Polizei erwägt.

Echter Corona-Fall macht Schule in Heikendorf Sorgen

Unterdessen beschäftigt ein echter Corona-Fall die Grund- und Gemeinschaftsschule Heikendorf mit Konsequenzen für zwei Schulklassen aus der Grundschule und einige Lehrkräfte. Ein Elternteil eines Kindes aus der zweiten Klasse wurde in dieser Woche positiv getestet, wie Schulleiterin Kirsten Kiehn unserer Zeitung mitteilte.

Das Testergebnis des Kindes, das sich derzeit in Quarantäne befindet, stehe noch aus, so Kiehn. „Ich habe daher vorsichtshalber entschieden, alle Kinder der betroffenen Klasse und einer Parallelklasse vorerst zu Hause zu lassen." Auch alle Lehrerinnen und Lehrer, die mit den beiden Klassen Kontakt hatten, wurden zunächst bis zum 25. Februar nach Hause geschickt. „Das ist eine reine Vorsichtsmaßnahme", erklärte Kirsten Kiehn.

Eltern in Heikendorf wird ein "Plan B" empfohlen

In einem Elternbrief machte die Schule deutlich, was dieser Vorfall für die nächsten Wochen bedeuten könne. „Es kann jeden Tag am Nachmittag oder Abend eine Mitteilung kommen, die erfordert, dass wir Klassen und Kolleginnen oder Kollegen kurzfristig nicht in die Schule lassen können." Daher wurden alle Eltern gebeten, einen „Plan B" für die Betreuung ihrer Kinder zu haben, da in solchen Fällen auch keine Notbetreuung angeboten werden könne.

Was der aktuelle Vorfall für den Schulalltag bedeutet, bekam Kirsten Kiehn gleich am ersten Tag zu spüren. Das Personal wurde knapp. Folge: Klassen mussten zusammengelegt werden, und es kam zu Unterrichtsausfällen. „Wenn so etwas häufiger vorkommt, wissen wir gar nicht, wie wir die Situation optimal lösen können. Wir haben zu wenig Lehrkräfte."