Feuerwehr in Personalnöten

Heikendorf

Immerhin. Die Werbewoche regte zumindest einen Jugendlichen an, bei der Jugendfeuerwehr vorbeizuschauen. Die Eltern von 30 Jungen und Mädchen zeigten Interesse, ihre Kleinen bei der Kinderfeuerwehr anzumelden, die am 6. März in Heikendorf gegründet wird. Willrodt freut sich über das Interesse bei den Unter-Zehnjährigen, aber die schlüpfen frühestens in acht bis zehn Jahren in die Einsatzkleidung der aktiven Wehr. 88 Mitglieder zählen die beiden Ortswehren in Alt- und Neu-Heikendorf aktuell. Minimum wären eigentlich 100 Männer und Frauen.

Das Problem verschärft sich noch in Heikendorf. In den nächsten Jahren erreicht rund ein Viertel der Mitglieder die Altersgrenze und scheidet aus. „Ich halte aber nichts davon, eine Pflichtfeuerwehr einzuführen“, sagte Willrodt auf der Jahresversammlung. Fügte dann hinzu: Das solle man, solange wie es gehe, herauszögern.

Tagesverfügbarkeit ist eine Sorge

Eine andere Sorge: Tagsüber sind nur wenige Einsatzkräfte in vor Ort in Heikendorf und damit einsatzbereit. Willrodt bat Bürgermeister Tade Peetz und die Amtsverwaltung darum, Stellenausschreibungen zunächst bei den Feuerwehren zu veröffentlichen. Die Bitte geschah nicht aus Egoismus und falsch verstandener Kameradschaft. Der Sinn dahinter ist einfach. Wenn ein Feuerwehrmann oder -frau den Arbeitsplatz bei einer Gemeindeeinrichtung im Ort hat, ist er/sie für den Einsatz schnell verfügbar. Ein erster Erfolg: Zwei Stellen auf dem Amtsbetriebshof in Heikendorf wurden durch Feuerwehrkräfte besetzt.

Ehrung für den langjährigen Wehrführer Schneekloth

Eine besondere Ehrung erfuhr Hugo Schneekloth, der seit 60 Jahren Mitglied in der Feuerwehr ist. Die Liste seiner Verdienste und seines Engagements ist lang. Er gehörte zu den Gründungsvätern der Jugendfeuerwehr Heikendorf vor 50 Jahren. Er übte das Amt des Kreis- und Landesjugendwartes aus, war 21 Jahre Gemeindewehrführer und 17 Jahre stellvertretender Kreiswehrführer.

Wiederwahl: Der stellvertretende Wehrführer Roland Knoth kann seine zweite Amtszeit starten. Die Versammlung sprach im mit großer Mehrheit das Vertrauen für weitere sechs Jahre aus.