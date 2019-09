Eine junge Frau macht sich selbständig und bekämpft den Pflegenotstand: Narmin Gusejnov ist 25, geboren in Aserbaidschan, zur Schule gegangen in Preetz und Mutter eines einjährigen Sohnes. Und frischgebackene Gründerin und Chefin. Am 1. Oktober startet ihr ambulanter Pflegedienst in Schwentinental.